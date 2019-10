Pensioni | con la Q100 alla fine della sperimentazione si concretizza uno scalino di 5 anni

Pensioni - Zingaretti : ‘Quota 100 non si tocca - voglio discontinuità su politiche attive’ : Da una parte c’è il leader di Italia Viva Matteo Renzi che chiede al Governo Conte di ripensarci sulla conferma delle Pensioni anticipate con Quota 100, dall'altra c’è il segretario del Partito democratico Luca Zingaretti che dice invece che la misura non si tocca. In ogni caso, a dare rassicurazioni in merito alla prosecuzione del regime sperimentale di Quota 100 per il triennio, è stato in questi giorni il premier Giuseppe Conte. Nella legge ...

Pensioni ultime notizie : Fornero contro Salvini “sistema non è un gioco” : Pensioni ultime notizie: Fornero contro Salvini “sistema non è un gioco” Nuova frecciata di Elsa Fornero al leader della Lega ed ex vicepremier Matteo Salvini. Stavolta il terreno di gioco è il sistema Pensionistico, il quale la Fornero vorrebbe fosse trattato dalla politica in modo più serio di quanto sia fatto oggi. Ospite a Tagadà su La7, la Fornero ha ammesso di non aver mai incontrato Salvini, ma che forse un giorno lo farà, in modo ...

Pensioni - Fornero pronta a duello con Salvini : 'Gli spiegherò il sistema Pensionistico' : I quattordici mesi in cui il governo è stato sostenuto da una maggioranza formata da Lega e Movimento Cinque Stelle sono stati contraddistinti da un punto di convergenza assoluto tra due partiti profondamente eterogenei che spesso hanno manifestato apertamente la propria incompatibilità. Il riferimento va, naturalmente, alla necessità di superare la Legge Fornero. La riforma del sistema previdenziale, messa in atto durante il governo tecnico di ...

Pensioni e LdB 2020 : deficit al 2 - 2% - confermata la quota 100 : Dalla nota di aggiornamento al Def arrivano interessanti novità in merito all'impostazione della legge di bilancio 2020. In particolare, viene evidenziato un deficit al 2,2%, mentre il Premier Conte ha assicurato di aver reperito i 23 miliardi di euro necessari a neutralizzare l'aumento dell'Iva. Nella pratica, si tratta di appena un decimale in più rispetto a quanto era stato concordato in precedenza con l'Unione europea. Per riuscire a trovare ...

Pensioni in LdB - Salvini sulle modifiche alla Quota 100 : 'Non escono dal Parlamento' : Nel pomeriggio di domenica 29 settembre 2019 il leader della Lega Matteo Salvini è tornato ad esprimersi in merito alla riforma delle Pensioni ed al provvedimento di flessibilizzazione dell'accesso all'Inps avviato con il precedente esecutivo. Il riferimento va nello specifico alla Quota 100, che permette di ottenere il prepensionamento in via sperimentale a partire dai 62 anni di età e dai 38 anni di contribuzione fino al 31 dicembre del ...

Pensioni flessibili e LdB2020 - il Premier : 'Confermiamo quota 100' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 28 settembre 2019 vedono concretizzarsi importanti dichiarazioni di conferma da parte del nuovo governo giallo-rosso rispetto alla prosecuzione della quota 100 e del reddito di cittadinanza, oltre che all'alleggerimento della pressione fiscale sugli stipendi e sugli assegni previdenziali. Il Premier Conte su quota 100: 'Sono misure di protezione sociale' Nella giornata di ieri è arrivata una nuova conferma ...

Pensioni anticipate - riforma in arrivo : quota 100 con uscita a 64 anni - ipotesi 101 o 102 : Non ci sarà l'abrogazione delle Pensioni anticipate a quota 100 nel nuovo programma di Governo dei due partiti che lo guidano, il Movimento 5 Stelle e il Partito democratico, ma le novità potrebbero arrivare proprio sulla quota 100 e sull'opzione donna nella Manovra economica di fine 2019. Infatti, le Pensioni a quota 100 dovrebbero essere confermate anche per il 2020 e, possibilmente, anche per l'ultimo anno di sperimentazione, il 2021. Ma le ...

Pensioni - Conte : ‘Quota 100 la conserveremo - rimodulazione non all'ordine del giorno’ : Sembra ormai che non ci siano più dubbi sulla prosecuzione, per tre anni, delle Pensioni anticipate con la Quota 100, una delle misure simbolo, insieme al reddito di cittadinanza, del precedente governo gialloverde. Ad assicurarlo oggi, ancora una volta, il premier Giuseppe Conte e il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo. E pure il presidente dell’Inps ha ribadito che proseguirà nel triennio, senza modifiche, la misura ...

Pensioni - Landini : “Necessità di una vera riforma della Fornero. Opinione di Renzi? Nostra sede di discussione è il tavolo con il governo” : “Le priorità sono gli investimenti per creare lavoro, serve una riforma fiscale partendo dalla riduzione del carico su lavoratori e pensionati e poi c’è il tema del rinnovo dei contratti e chiediamo su questo la defiscalizzazione degli aumenti. C’è poi la necessità di andare avanti su una vera riforma della Fornero“. Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, affronta i temi della prossima legge di bilancio, ma ...

Pensioni ultima ora : Tridico conferma che Quota 100 resta uguale : Pensioni ultima ora: Tridico conferma che Quota 100 resta uguale Pensioni ultima ora: sempre intenso il dibattito sulla materia previdenziale. Tra favorevoli e contrari, si discute di quello che potrà essere il destino delle misure attualmente vigenti come ad esempio Quota 100. Le forze politiche di maggioranza hanno avviato al loro interno un confronto che dovrà partorire alcune importanti decisioni sulla materia previdenziale e su altre ...

Pensioni anticipate - uscita Quota 100 e a 42 - 10 di contributi : metà delle domande bocciate : Si ipotizzano misure di riforma delle Pensioni anticipate a Quota 100 per diminuire la spesa e abbassare l'incidenza delle Pensioni sul bilancio statale. Ma, intanto, sia le domande di Quota 100 che quelle della pensione anticipata con i requisiti della riforma Fornero (con uscita a 42 anni e dieci mesi di contributi), registrano risparmi in miliardi di euro dovuti a previsioni di inizio 2019 troppo ottimistiche relative al numero delle uscite, ...

Pensioni : Q100 - Renzi contrario : 'Fosse per me la eliminerei' : "Io se fossi ministro dell'Economia eliminerei Quota 100 ma ci atterremo a quello che farà il Governo", lo ha spiegato il senatore di Italia Viva Matteo Renzi dopo aver appreso la volontà del nuovo esecutivo giallo-rosso di confermare il sistema delle quote voluto dalla Lega nella prossima Legge di Stabilità fino al termine della sperimentazione prevista per il 2021. Renzi contrario a Quota 100 "Non saremo i pierini del Governo ma cercheremo di ...

Pensioni - tasse - contratti e LdB2020 - Furlan (Cisl) : 'Aspettiamo risposte precise' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 26 settembre 2019 vedono arrivare nuove richieste dalle parti sociali. In particolare, dalla Cisl si attendono delle conferme rispetto alle intenzioni già manifestate dal governo attraverso il testo della prossima legge di bilancio 2020. Mentre i comitati dei lavoratori esodati chiedono di essere ricevuti dal governo per discutere la delicata situazione delle 6mila persone ancora in attesa di una ...