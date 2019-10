Muore a 14 anni dopo aver respirato le spore di una muffa tossica

Malore in palestra - Muore il calciatore Isaac Promise : aveva solo 31 anni : Isaac Promise muore a 31 anni: il calciatore nigeriano si è spento dopo un Malore in palestra Il mondo del calcio piange la scomparsa di Isaac Promise. Il calciatore nigeriano, argento olimpico a Pechino 2008, si è spento a soli 31 anni a causa di un improvviso Malore che lo ha colto mentre si trovava nella palestra del suo appartamento in Texas. A dare la triste notizia è stato Bobby Epstein, presidente degli Austin Bold, squadra nella ...

Tragedia nel mondo del calcio : malore in palestra - Muore calciatore di 31 anni [NOME E DETTAGLI] : Tragedia nel mondo del calcio, è morto a soli 31 anni Isaac Promise, calciatore degli Austin Bold. Il giovane nigeriano, argento ai Giochi di Pechino 2008 con la sua nazionale, è deceduto per un malore fulminante mentre si trovava nella palestra del suo appartamento a Austin, in Texas E’ stato il presidente degli Austin Bold, Bobby Epstein, a darne notizia tramite i social: “La sconfitta più grande che una squadra può subire ...

Mauro Muore a 46 anni nel giorno del suo compleanno : “Combatteva il male sempre col sorriso” : Mauro Perazzolo, padovano di Monselice, è morto nel giorno del suo 46esimo compleanno quando il suo cuore non ha retto più agli sforzi a cui era costretto da un terribile male che lo aveva colpito. Commosso il ricordo di amici e conoscenti: "Nessuno affrontavano traumi e avversità della vita col sorriso come te".Continua a leggere

Muore a 15 anni per difendere la sorellina da un ladro. Il dolore della famiglia : “È un eroe” : Khyler Edman, quindici anni, è stato trovato morto la settimana scorsa in una casa di Port Charlotte, in Florida. Secondo la polizia, il ragazzo è morto dopo “un incontro violento” con un ladro: avrebbe fatto il possibile per proteggere la sua casa e la sorellina di cinque anni, trovata sana e salva.Continua a leggere

Ardenno - ragazzo di 15 anni Muore in un incidente d'auto : Si era fatto accompagnare in macchina dalla madre per arrivare in tempo a scuola. Matteo Dei Cas, 15 anni, originario del comune valtellinese di Ardenno, martedì 1 ottobre era in auto sulla statale 38 per raggiungere la stazione dei treni di Morbegno quando è stato colpito da alcune assi di legno trasportate da un tir che viaggiava nella carreggiata opposta. Nell'incidente il ragazzo è morto sul colpo, mentre la mamma Maria Grazia Pomoli, 52 ...

Auto fuori strada - tragica carambola nel campo : Daniele Lombardelli Muore a 32 anni : L'imprenditore edile di Lugagnano è la vittima del tragico incidente stradale di lunedì sera a Sant’Antonio di...

Venezia : bimbo di 2 anni si sente male in hotel e Muore - era in vacanza con i genitori : La tragedia a Mestre (Venezia). Un bambino di due anni, figlio di una coppia saudita in vacanza in Italia, è morto dopo un disperato tentativo di soccorso e rianimazione. Il piccolo si è sentito male mentre si trovava in albergo: nonostante gli sforzi dei sanitari, è morto poco dopo in ospedale.Continua a leggere

Incidenti sul lavoro - Muore operaio di 40 anni nello stabilimento Fca di Cassino : È successo durante la notte nel reparto presse a freddo di Piedimonte San Germano. I sindacati hanno dichiarato sciopero di 8 ore su tutti e tre i turni

Lutto a Osimo - Luca Muore annegato a 20 anni mentre è in vacanza con un amico a Ibiza : Tragedia a Ibizia, dove Luca Pezzolesi, 20 anni di Osimo, è morto dopo essersi tuffato nella zona di Cala Conta. È successo domenica pomeriggio: immediatamente sono cominciate le ricerche che sono terminate dopo 20 ore con il ritrovamento del corpo del giovane, deceduto per annegamento. Attesa per i risultati dell'autopsia, in programma oggi.Continua a leggere

Bologna - si ribalta col trattore mentre aiuta il fratello : Muore a 21 anni : Arturo Orlando, un ragazzo di appena 21 anni originario di Salerno, ha perso la vita oggi pomeriggio in un incidente sul lavoro avvenuto a Monte San Pietro (Bologna), mentre era alla guida di un trattore. Il giovane stava aiutando il fratello in campagna quando il mezzo, a causa della pendenza del terreno, si è rovesciato.Continua a leggere

Lascia la figlia in auto con il riscaldamento acceso per 5 ore e va al bar con l’amica - bimba di 2 anni Muore : Lascia la figlia in macchina per 5 ore per andare a bere con un’amica e la piccola muore. June Love è rimasta chiusa dentro la macchina per ore lo scorso agosto. Sebbene fosse una sera d’estate e fuori c’erano 21 gradi la madre ha messo sopra alla piccola di 2 anni una coperta e ha Lasciato i riscaldamenti accesi facendola così morire per il caldo.-- Quando la donna è tornata in auto, dopo 5 ore, ha trovato la figlia piena di ustioni e coperta ...

