LIVE Fognini-Khachanov | Atp Pechino 2019 in DIRETTA | 6-3 3-6 1-6 | vittoria in rimonta del

(Di venerdì 4 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. Oraattende il vincente del quarto di finale tra Dominic Thiem ed Andy Murray. Occasione sicuramente persa daper ottenere punti importanti in chiave ATP Finals. Il ligure è rimasto in partita fino a metà secondo set. Dopo aver subito il break è sparito totalmente dal campo.si qualifica per le semifinale del torneo ATP di. Unainper il russo che si impone per 3-6 6-3 6-1 dopo un’ora e quarantasette minuti di gioco. 1-6 FINISCE QUI! Non passa la smorzata di. 30-40 C’è il match point per! 30-30colpisce male con il dritto. 15-30 Dritto in corridoio di. 15-15 Non passa la palla corta di. 1-5non controlla la volèe. Il set ormai è finito. 30-30non ...

