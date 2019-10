Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2019) +++ ATTENZIONE, POCHI SPOILER MA BUONI +++ Un uomo triste e profondamente danneggiato, intento a dipingersi un sorriso sul volto rigato dalle lacrime. Sullo sfondo una città cupa e in tumulto fa quello che chiunque altro ha sempre fatto: lo ignora. Così ha inizio ildi Todd Phillips, ultimo e forse definitivo ritratto di un personaggio che non è soltanto l’inquietante nemesi a fumetti di Batman, ma uno dei massimi antagonisti della cultura pop, sia per la sua iconografia pittoresca che per le numerose (e quasi tutte brillanti) interpretazioni che di lui sono state date negli anni, dalla carta stampata al grande schermo. Con la vittoria del Leone d’oro a Venezia della pellicola interpretata da Joaquin Phoenix, il villain della DC Comics ha probabilmente raggiunto la consacrazione definitiva quale maschera del cinema moderno. Arthur Fleck è unche vorrebbe fare il comico, ...

TutteLeNotizie : Joker, chi si fida di un clown? - Tauro_AS : #Joker ha in sé la rabbia lucida di chi utilizza la follia come ultimo inesorabile scudo, la ricerca drammatica e d… -