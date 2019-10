In un paese con il reddito di cittadinanza | non siamo pronti alle prove multiple

Facebook dovrà rendere inaccessibile un suo contenuto in tutto il mondo se glielo chiede un paese europeo - ha deciso la Corte di giustizia dell’Unione Europea : La Corte di giustizia dell’Unione Europea (l’organo che garantisce il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati fondativi dell’UE) ha stabilito che ogni paese dell’Unione può ordinare a Facebook di rimuovere post, immagini e video, e di fare in

“1994 : L’anno zero” - il docu-drama sulla clamorosa ed improvvisa affermazione di Silvio Berlusconi al governo del paese : Venticinque anni fa ma sembra ieri. 1994: L’anno zero è il docu-drama che ricostruisce la clamorosa ed improvvisa affermazione di Silvio Berlusconi e Forza Italia al governo del Paese. Dopo 1992: Attacco al potere e 1993: L’anno del giudizio, arriva su History (in esclusiva su Sky al canale 407) venerdì 4 e 11 ottobre alle 23:00. 1994: L’anno zero è il terzo e ultimo capitolo, diviso in due parti, della Storia d’Italia iniziata con Tangentopoli ...

Almeno 25 soldati maliani sono stati uccisi negli attacchi contro due basi militari nel sud del paese : Almeno 25 soldati maliani sono stati uccisi negli attacchi contro due basi militari nelle città di Boulkessy e Mondoro, nel sud del paese. L’attacco è cominciato lunedì e le autorità pensano sia stato condotto da miliziani jihadisti del gruppo Ansarul Islam: l’esercito del

30 anni fa la Danimarca diventava il primo paese al mondo a riconoscere le unioni gay : Axel Axgil ed Eigil Axgil, la prima coppia gay alla quale fu permesso di contrarre un’unione (foto: KELD NAVNTOFT/AFP/Getty Images) Il 1° ottobre del 1989 il vicesindaco di Copenhagen Tom Ahlberg celebrò le unioni civili di undici coppie gay, in quello che ancora oggi viene ricordato come uno dei giorni più importanti nella storia della Danimarca e della comunità Lgbtq+. Quella domenica entrò infatti in vigore la prima legge al mondo che ...

Manovra - Conte : “Sterilizziamo l’Iva : i 23 miliardi ci sono. Ma non mi accontento di questo : voglio far volare l’Italia. Sono il riformatore del paese” : “La prima bella notizia è che sterilizziamo l’incremento dell’Iva, neutralizziamo le clausole di salvaguardia, dunque i 23 miliardi ci Sono, li abbiamo trovati. Ora stiamo completando perché c’è ancora qualche copertura che ci manca ma siamo molto ambiziosi”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in uscita da Palazzo Chigi. “Il mio obiettivo – sottolinea – è assolutamente dare più soldi ...

Alla scoperta delle vendite di console e videogiochi in Italia dal 2013 al 2018 : un paese davvero "sonaro"? : Nel corso delle settimane ci troviamo spesso alle prese con classifiche di vendita e top 10 di vario genere ma in pochissimi casi abbiamo tra le mani dei numeri e dei dati precisi, tanto meno per quanto riguarda l'Italia. Grazie ad alcuni grafici pubblicati sui forum di Meristation possiamo però avere tra le mani un'interessante fotografia di quello che è il mercato videoludico generale degli ultimi anni e soprattutto quello che è il mercato ...

Migliaia di persone hanno protestato ad Haiti contro il presidente del paese : Migliaia di persone hanno protestato venerdì 27 settembre ad Haiti contro il presidente Jovenei Moïse, accusato di corruzione. Nella capitale, Port-au-Prince, decine di negozi sono stati assaltati e derubati, con la polizia che ha risposto utilizzando gas lacrimogeni per disperdere

Siria - il regime di Assad distrugge chiese cristiane più del terrorismo. E con esse la storia del paese : di Riccardo Cristiano* Il Syrian network for human rights (Snhr) ha pubblicato recentemente un dettagliato rapporto sulle distruzioni arrecate alle chiese Siriane dall’inizio del conflitto. Sovente citato come fonte dall’ufficio dell’Onu per i diritti umani, dalla Commissione internazionale indipendente d’inchiesta sulla Siria e da diverse Ong internazionali per la difesa dei diritti umani, tra le quali Amnesty international, ...

Migranti - l’Italia è il terzo paese europeo per numero di stranieri regolarmente residenti : diminuiscono ingressi per motivi di lavoro : L’Italia è il terzo Paese europeo per presenza di Migranti, dopo Germania e Regno Unito e prima di Francia e Spagna. A raccogliere i dati è l’ultimo rapporto sull’immigrazione Caritas-Migrantes 2018-2019. Gli stranieri regolarmente residenti in Italia sono 5.255.503, l’8,7 per cento della popolazione. E se c’è chi arriva, c’è anche chi se ne va: il rapporto sottolinea anche l’allontanamento di cittadini ...

Egitto - una gola profonda fa tremare Al Sisi : “È un corrotto”. Scontri e proteste in tutto il paese : Mohammad Ali, l' ex imprenditore edile ed attore vicino al generale e Presidente egiziano Al Sisi, per anni ha costruito per il dittatore ville e palazzi in tutto il paese. Ora è fuggito all'estero e su Facebook racconta la corruzione del regime egiziano. Nomi e cognomi di alti funzionari, generali, ministri e lo stesso Al Sisi coinvolti in presunti traffici: dal cimitero costruito con i fondi pubblici in favore della madre di Al Sisi, alla ...

Epatite C : l’Italia il paese europeo con la maggiore incidenza di HCV : nel Sud il rischio si triplica negli over65 : IL SOMMERSO DA SCOVARE – Quattro incontri rivolti agli specialisti per coordinare l’attività e individuare i pazienti che non sanno o non si sono ancora sottoposti alla terapia gratuita per eliminare il virus HCV, una terapia da 8 a 12 settimane, senza effetti collaterali e non tossica per eliminare definitivamente il virus dell’Epatite C e tornare a vivere. Il quadro è allo stesso tempo complesso e confortante: da una parte, ...

Brexit - riapre la Camera dei Comuni. Ministro Cox sfida le opposizioni : “Questo Parlamento è morto - consentite al paese di andare al voto” : Sono ripresi salutati da un’ovazione dei member of parliament i lavori a Westminster. Nel pomeriggio Boris Johnson parlerà alla Camera dei Comuni, ma intanto è iniziato il redde rationem conseguente alla bocciatura da parte della Suprema Corte della decisione del governo Tory di sospendere i lavori del Parlamento fino al 14 ottobre, due settimane prima della data di uscita del Regno Unito dall’Ue prevista per il 31 ...

Siena - tunisino pestato in carcere : "Tornatene al tuo paese" Indagati 15 agenti - contestata la tortura : Bufera al carcere di Siena, per un pestaggio che sarebbe avvenuto ai danni di un detenuto tunisino che ha fatto scattare l'inchiesta che vede 15 agenti Indagati. La procura avanza l’ipotesi di reato di tortura.I fatti contestati hanno portato il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) alla sospensione immediata per quattro agenti di polizia penitenziaria, oggetto di un provvedimento di interdizione da parte dell'autorità ...

Sud : Conte - ‘invertiremo ritardo - se riparte Mezzogiorno riparte paese’ (2) : (AdnKronos) – “Tra il 2008 e il 2018 l’Italia ha sperimentato un doppio divario di crescita – ha rimarcato il premier – esterno nei confronti della media Europea, e un divario interno fra le diverse aree del paese”.Conte ha snocciolato i numeri su questo tema: “Mentre il Pil dell’Ue – ha spiegato – è di circa 10 punti percentuali al di sopra dei livelli del 2008, il Pil italiano ...