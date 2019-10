Cimitero degli orrori a Partinico | rubate 50 cassette con ossa umane

Fonte : direttasicilia

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Scene dell’orrore a, in provincia di Palermo, dove sono stateameno 50in zinco colme di. Il macabro furto aldiè stato scoperto da un dipendente comunale addetto al campisanti. L’uomo ha visto con estrema amarezza che erano state portate via 50in zinco con all’interno resti di salme la cui morte risale al decennio tra il 1965 e il 1974. La scoperta, come riporta La Repubblica, risale a questa mattina ed è stata fatta da un dipendente comunale nel corso del solito giro prima dell’apertura. Ignoti avrebbero trafugato, contenute nelledi zinco. I resti mortali appartenevano a 50 salme estumulate nel corsoanni passati in virtù delle ordinanze sindacali, emesse dopo la decadenza delle concessioni venticinquennali, per il riutilizzo dei loculi. Leerano custodite ...

