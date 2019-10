Aumento Iva per ristoranti | Fipe Ragusa dice no

Def : Renzi - ‘Aumento Iva pasticcio - l’abbiamo evitato’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Aumentare l’Iva sarebbe stato un pasticcio. L’ultima volta che si è fatto, era l’ottobre 2013, ne hanno pagato le conseguenze i consumi”. Lo dice Matteo Renzi a Tg2 Post.“Penso ci fosse, in buona fede, una parte del governo che diceva ‘aumentiamo l’Iva e abbassiamo qualcos’altro” ma questo gioco delle 3 carte non serve. Lo abbiamo evitato quindi bene ...

Governo Conte : 'Non ci sarà un Aumento dell'Iva - siamo stati sempre coerenti' : Il blocco dell'aumento dell'Iva e il taglio dei parlamentari sono i due pilastri che hanno permesso al Movimento Cinque Stelle e al Partito Democratico di coalizzarsi per formare una nuova maggioranza, dopo che l'allora ministro degli Interni, Matteo Salvini, in piena stagione estiva, ha fatto decadere l'esecutivo gialloverde puntando a una nuova tornata elettorale. "Se uno di questi due punti fondanti viene meno" ribadiscono alcune fonti ...

Giuseppe Conte sullo stop all'Aumento Iva : "Salvati 542 euro per ogni famiglia" : Adesso Giuseppe Conte fa il galletto, gonfia il petto, si erge a salvatore della patria. L'occasione è l'assemblea di Assolombarda al teatro La Scala di Milano, dove era presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il presunto avvocato del popolo, il campione del trasformismo po

Manovra - Conte : “Evitando Aumento dell’Iva abbiamo fatto risparmiare 542 euro a famiglia” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rivendica l'importanza di aver evitato un aumento dell'Iva che, spiega, avrebbe pesato sulle famiglie italiane per "542 euro a famiglia". Conte, inoltre, assicura che non ci sarà una patrimoniale e che l'obiettivo è quello di diminuire il carico fiscale.Continua a leggere

Come potrebbe reagire l'Europa dopo il "no" all'Aumento dell'Iva : Il ministero dell'Economia a caccia dei 5 miliardi necessari per coprire le misure da inserire nella legge di bilancio. Ma le risorse che dovrebbero arrivare dalla lotta all'evasione rischiano di essere un ostacolo nel dialogo con le istituzioni europee per avere maggiore flessibilità. "Gli incassi previsti dal contrasto all'evasione - sottolinea un esponente dell'esecutivo - potrebbero non incontrare il favore di Bruxelles che aveva chiesto ...

Aumento Iva 2020 : rimodulazione aliquote - indiscrezioni su possibili novità : Aumento Iva 2020: rimodulazione aliquote, indiscrezioni su possibili novità Aumento Iva 2020? Il Governo in carica Conte bis ha come obiettivo prioritario quello di evitare l’Aumento dell’Iva. Ci sono al momento alcune ipotesi al vaglio del governo ma nessuna conferma circa le decisioni dell’esecutivo. Il ministro dell’Economia ha fatto riferimento ad una possibile rimodulazione delle aliquote ma la discussione sul ...

Rimodulazioni IVA<br> M5S : "Nessun Aumento o cade il governo" : Anche se il Premier Giuseppe Conte due giorni fa ha annunciato che sono stati trovati i soldi per evitare l'aumento dell'IVA, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, in quella stessa conferenza stampa tenuta accanto al Presidente del Consiglio dei Ministri, ha parlato di "Rimodulazioni dell'IVA" e questo termine, un po' come avviene con i contratti con le compagnie telefoniche, fa temere che, da qualche parte, qualche aumento ci sarà.I ...

Manovra - Castelli : nessun Aumento Iva : 9.36 "Lo stiamo dicendo da settimane. Basta con titoli fuorvianti e false ricostruzioni. L'Iva non si aumenta". E' quanto ha dichiarato in una nota la vice ministra dell'Economia e delle Finanze, Castelli. "Sentiamo parlare di 'rimodulazione' dell'Iva (...) no a giochini e giri di parole, l'Iva non deve aumentare.Questo governo nasce su 2 principi fondanti: il blocco dell'iva e il taglio dei parlamentari. Se uno dei 2 viene meno, allora si ...

DiMartedì - Pietro Senaldi : "Matteo Renzi ha evitato l'Aumento dell'Iva - pagheremo più tasse su casa e salute" : "Fino a 48 ore fa il governo era intenzionato ad aumentare l'Iva, poi Matteo Renzi ha battuto i pugni sul tavolo. Per una volta dobbiamo ringraziarlo per essersi opposto all'aumento", dice Pietro Senaldi in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì, su La7. In studio si parla della manovra econom

Conte : dopo stop Aumento Iva non ci fermiamo affatto : "Le risorse sono limitate, ma faremo il massimo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a margine dell'avvio della ricostruzione del Ponte

Renzi : “Aumento Iva sarebbe un suicidio perfetto” : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Non voteremo l’aumento dell’Iva. Molti dicono: voi non dovete fare i dispetti al governo. E infatti noi non vogliamo fare nessun dispetto al governo. Ma non vogliamo soprattutto fare dispetti agli italiani o regali a Salvini: “. Lo scrive nella enews.“Innanzitutto perché abbiamo fatto il Governo spiegando che bisognava evitare l’aumento dell’Iva. E poi perché chi ...

Def : Renzi - ‘convergenza con M5S su no Aumento Iva è buonsenso’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Qualcuno si stupisce che ci sia una sintonia tra Cinque Stelle e Italia Viva” sul no all’aumento dell’Iva? “Mi stupisce chi si stupisce: è una convergenza di buon senso”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. L'articolo Def: Renzi, ‘convergenza con M5S su no aumento Iva è buonsenso’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Def : Renzi - ‘da Iv no dispetti a governo - Aumento Iva lo sarebbe per italiani’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Non voteremo l’aumento dell’Iva. Molti dicono: voi non dovete fare i dispetti al governo. E infatti noi non vogliamo fare nessun dispetto al governo. Ma non vogliamo soprattutto fare dispetti agli italiani o regali a Salvini: l’aumento dell’IVA sarebbe un disastro”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.“Innanzitutto perché abbiamo fatto il governo spiegando che ...