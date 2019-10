Via della Storta | motociclista morto dopo un frontale

Inaugurazione della prima linea ferroViaria italiana - oggi il 180° anniversario : Il 3 ottobre 1839 ebbe luogo l’Inaugurazione della prima linea ferroviaria italiana, una delle prime in Europa e nel mondo: il 180° anniversario viene celebrato oggi da un Doodle di Google. La Napoli-Portici (percorso di circa 7 km) fu una vera rivoluzione per l’epoca, soprattutto se si considera che la prima ferrovia venne stata realizzata in Inghilterra solo pochi anni prima. La Napoli-Portici venne realizzata per volere del re ...

Hockey pista - Serie A1 : Trissino spazza Via Sarzana nell’ultimo posticipo della prima giornata : Al PalaDante, non c’è storia. Con una prestazione maiuscola il Trissino disintegra 4-0 il Sarzana nell’ultimo posticipo della prima giornata del Campionato Italiano di Hockey pista 2019/2020. I veneti hanno quindi fatto un sol boccone dei rivali liguri imponendo da subito un ritmo elevato alla partita, fatto di trame e giocate vincenti. Pronti via ed è subito Greco a piazzare la doppietta del 2-0 in meno di trenta secondi, a cui fa ...

Atalanta - c’è l’ok della Commissione : Via libera per il Gewiss Stadium : “Stamattina c’è stato l’ok della Commissione Provinciale (Comune, Provincia, Regione, Ats, Prefettura, Questura e Vigili del Fuoco, ndr), abbiamo la licenza d’uso dal Comune di Bergamo e ora arriverà anche il via libera dalla Commissione della Lega Calcio”. Sono le parole del direttore operativo dell’Atalanta e coordinatore unico dei lavori Roberto Spagnolo, che annuncia l’esordio imminente del ...

Xiaomi Mini Head Massager è ufficiale e pensato per alleViare lo stress della testa : Oltre ad essere estremamente impegnata nel campo della telefonia, Xiaomi ha all’attivo anche un gran numero di accessori pensati anche per la cura della persona. Quest’oggi il colosso cinese presenta il nuovo Xiaomi Mini Head Massager, un piccolo accessorio pensato proprio per rilassare il capo tramite una serie di quattro testine rotanti che, una volta poggiate sulla testa, dovrebbero favorire il rilassamento muscolare. Oltre a ...

Disastro ferroViario Andria-Corato : il video della strage al processo - parenti vittime in lacrime : l filmato è stato proiettato questa mattina, nell'aula bunker del carcere di Trani, durante il processo che vede imputate 17 persone e una società per i fatti del luglio 2016. 23 persone persero la vita, oltre cinquanta rimasero ferite. Nel filmato si vedono le scene delle carrozze ridotte praticamente a brandelli, i vagoni vuoti, e, fuori, sul terreno, i corpi senza vita delle vittime.Continua a leggere

I dati al servizio della salute dei cittadini : al Via la terza edizione di “Big Data in Health” : Potremmo avere la risposta a malattie gravi come il cancro o l’Alzheimer e avere gli strumenti per rendere il nostro Sistema Sanitario Nazionale più sostenibile ed efficiente. E ancora: potremmo conoscere se, e in che modo, i cambiamenti climatici, la dispersione di inquinanti e l’ambiente in generale stanno influenzando la nostra salute, e quali sono le vere minacce sanitarie del futuro, semplicemente sfruttando le potenzialità dei Big Data. In ...

Su Huawei Mate 30 Pro debutta Smart Travel - l’assistente di Viaggio della EMUI 10 : Huawei ha avviato il rollout di una nuova funzionalità per il recentissimo Mate 30 Pro. Si tratta di Smart Travel, che intuitivamente consiste in un assistente di viaggio. Questa sarà preinstallata sulla EMUI 10 e sarà consegnata tramite un aggiornamento software tra le mani di chi già utilizza la UI cinese in versione 10. Smart Travel di Huawei si occupa di facilitare l’utente nei preparativi per il viaggio, raccoglie i dettagli del volo, ...

Milano : al Via la prima tappa della corsa a ostacoli nel fango : Milano, 1 ott. (AdnKronos) – Le ruspe sono in azione, lo staff tecnico è operativo, gli atleti si stanno scaldando, il countdown è cominciato: domenica 6 ottobre Milano sarà la prima città italiana ad ospitare Tough Mudder la corsa ad ostacoli nel fango più famosa del mondo. Un percorso di 15 chilometri ad ostacoli (Tough Mudder Classic), creato nel cuore di Parco del Ticino ad Abbiategrasso. Pareti da scavalcare, vasche di ghiaccio ...

Via libera della commissione Camera al taglio dei parlamentari : Via libera della commissione Affari costituzionali della Camera alla riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari.

CS_Roma : al Via la 4° Edizione della Settimana Nazionale della Dislessia : Roma – Associazione Italiana Dislessia (AID) annuncia l’avvio della 4° Edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, che si terrà dal 7 al 13 ottobre 2019, in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA). Come per le scorse edizioni, anche quest’anno è previsto un articolato programma di eventi di informazione e sensibilizzazione, organizzato su tutto il territorio ...

Una società specializzata in Viaggi di lusso sta cercando un instagrammer per un tour gratuito della Grecia : Un tour della Grecia. Completamente gratuito. La società Unforgettable Greece cerca un instagrammer che per 9 notti soggiorni in esclusivi alberghi e condivida i suoi scatti sui social. Le tappe del viaggio sono Atene, Mikonos, Santorini e Creta. Il fortunato vincitore potrà portare con sé un amico.L’unica condizione da rispettare è il mezzo attraverso cui fotografare le stanze degli hotel in cui si ...

Parco Nazionale della Majella capofila nel progetto Life Streams : al Via il primo meeting : La scorsa settimana, presso la sede del Parco Nazionale della Majella, si è svolto il primo meeting per l’avvio del progetto Life Streams (Life18 NAT/IT/000931 – Salmo ceTtii REcovery Actions in Mediterranean Streams) che vede il Parco stesso nel ruolo di Ente capofila. L’obiettivo principale del progetto è il recupero e la conservazione della trota mediterranea (Salmo cettii o Salmo macrostigma), specie inserita in allegato II della ...

Al Via a Ragusa la festa della Madonna del Rosario : Al via a Ragusa nella chiesa dell' Ecce Homo, con l’esposizione del simulacro, la festa della Madonna del Rosario. Tante iniziative in programma