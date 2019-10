Varese | sequestrati 7 chili di droga e 30mila euro | 4 arresti 2

Varese : sequestrati 7 chili di droga e 30mila euro - 4 arresti : Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Sono stati sequestrati 7 chili di droga e 30mila euro arrestando 4 persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Tra questi c'è un ragazzo di 24 anni che è stato trovato in possesso di 2 chili di marijuana, in parte già divisa in dosi, 600 grammi di hashish,