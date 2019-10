Truffa delle telefonate mute dalla Tunisia +216 | ecco i numeri che possono prosciugarvi

Truffa milionaria all’Inps a Rimini : 11 indagati - anche funzionario dell’Agenzia delle Entrate : Sei persone sono finite agli arresti, per due di loro si sono aperte le porte del carcere mentre per i restanti 4 concessi i domiciliari. Per altre 5 persone invece è scattata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tra le persone coinvolte anche un funzionario dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.Continua a leggere

Sventata la Truffa del falso sito delle Poste : non bastavano solo i problemi : Il Commissariato di Polizia Postale è appena intervenuto sul sito delle Poste, naturalmente non quello ufficiale e originale ma un secondo che, in questo mese di settembre che volge a conclusione, è nato per trovare giovamento dalla situazione di caos nata per i servizi online via app e web dell'istituto. Per fortuna la trappola è stata ora scoperta e resa innocua ma nel frattempo molte sono state le vittime del raggiro. Un passo indietro, ...

Agenzia delle entrate : Truffa via pec in atto - come evitare il phishing : Agenzia delle entrate: truffa via pec in atto, come evitare il phishing Le truffe online sono oggi all’ordine del giorno e quotidianamente ne escono di nuove, di cui viene data notizia da enti e istituzioni. Ultima delle quali l’Agenzia delle entrate, che ha avvisato i contribuenti di una nuova truffa via PEC tramite la quale i cybercriminali cercano di reperire le informazioni e i dati sensibili dei cittadini. Agenzia delle entrate: ...

Rimini - Truffa a donne abusate : arrestata ex presidente di associazione in difesa delle donne : Secondo l'accusa la 35enne circuiva le donne vittime di violenze convincendole a sborsare soldi per attività extra di investigazione privata, sostenendo che avrebbero aiutato a incastrare i mariti violenti. Inoltre la donna avrebbero impiegato illecitamente denaro corrisposto all'associazione da amministrazioni locali per progetti di aiuto sociale e psicologico.Continua a leggere

Firenze - famoso youtuber smaschera la Truffa delle stampe ai turisti e viene aggredito /Video : Il turista, spesso asiatico, cammina con il naso all'insù, immerso nelle bellezze architettoniche e artistiche del centro di Firenze. Non guarda dove mette i piedi, è molto distratto. È in questo momento che scatta la truffa delle stampe: improbabili artisti, con in mano stampe di nessun valore, senza farsi vedere, posizionano i loro poster per terra proprio davanti all'ignaro e distratto turista che, senza accorgersi, li calpesta. Da qui la ...