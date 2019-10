Pensione anticipata | esclusi da quota 100 dal 2022 dovranno attendere 5-6 anni per uscita

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 3 ottobre 2019) La fine della sperimentazione delle pensioni anticipate a100 a fine 2021 non sarà indolore: in assenza di un'armonizzazione delle misure pensionistiche, chi non riuscirà ad andare incon i requisiti richiesti per l'entro il 31 dicembre 2021 (età minima di 62e almeno 38di contributi), dovràcinque o seiper poter andare ino di vecchiaia con le vecchie regole della riforma Fornero. Un "super scalone" più ampio della riforma delle pensioni di Maroni del 2004 che prevedeva tredi lavoro in più per chi non fosse riuscito ad andare inentro il 31 dicembre 2007. Data la scadenza della sperimentazione delle pensioni anticipate a100, si ipotizzano migliaia di lavoratori cherimandare l'in assenza di regole di flessibilità. Quanti saranno gli esodati della100? Pensioni anticipate: ...

