Fonte : romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Roma – Sono in corso le operazioni di riduzione del rischio e di messa in sicurezza delle alberature presenti su, nel V Municipio. Oggi pomeriggio, l’Assessore all’Ambiente Dario, si è recato sul posto per verificare l’avanzamento dei lavori. A tal proposito,ha spiegato in una diretta video presente su Facebook:”Si tratta di unimpegnativo anche perché non era mai stato effettuato prima. È un lavoro necessario per evitare il rischio di schianto di rami sui passanti e sulle auto posizionate sotto gli. Il nostro obiettivo è quello, come sempre, di restituire decoro e garantire sicurezza”. L’di potatura si estenderà anche suglidi viale Partenope e proseguirà nei prossimi giorni anche sulle altre alberature presenti sulla sezione di territorio. L’Assessore ha poi aggiunto: “Abbiamo approfittato della presenza della ...

romadailynews : Intervento su alberi largo Irpinia, Pulcini: intervento richiesto da anni da #cittadini… - PLRomagnaMarina : #Maltempo ??Sono tanti gli interventi che stiamo effettuando per alberi o rami pericolanti per il forte #vento pres… - valledelsacco : presentazione nuova app del catasto alberi #alatri ed intervento sugli #alberi monumentali della città #botanica… -