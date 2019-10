Avete l’armadio pieno di vecchi vestiti? Ecco come riutilizzarli tramite le “style ideas”

Fonte : tuttoandroid

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Quante volte capita di girare per i negozi, trovare un cappotto o una camicia, ma non procedere all’acquisto perché convinti di non starci bene? Google ha pensato anche a questo problema e, grazie alla funzionalità “style ideas” integrata all’interno di Google Lens, vi permette di controllarestarebbe il capo una volta indossato. La funzionalità è davvero molto banale da sfruttare,del resto lo sono tutte le feature presenti all’interno di Google Lens. Per attivare Google Lens “style ideas” basta individuare il capo di abbigliamento, attivare la fotocamera, e sfruttare Google Lens per scoprirerisulta una volta indossato. La funzionalità funziona anche con gli screenshot. Anche in questo caso basta avviare Google Lens ed il gioco è fatto. La feature è pensata per facilitare la vita di chi è sempre indeciso su quale capo comprare, ...

