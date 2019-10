47enne arrestato per coltivazione e spaccio di marijuana

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Roma – Nella serata di martedì primo ottobre i Carabinieri della Stazione di Ladispoli hannounoriginario di Napoli, accusato diin flagranza e detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. I militari, impegnati in mirate operazioni di contrasto del fenomeno didi stupefacenti, hanno sorpreso l’uomo durante la cessione di due dosi diad un marocchino di 36 anni. E’ subito scattato il controllo, che ha portato al sequestro delle due dosi possedute dal marocchino e alla perquisizione dell’appartamento delnapoletano. All’interno dell’abitazione i Carabinieri hanno rinvenuto, in un ripostiglio, un barattolo contenente 50 grammi di, tre piante coltivate in vasi e cariche di infiorescenze per un peso totale di quasi un chilo. Inoltre l’uomo è stato trovato in possesso di tutto il ...

