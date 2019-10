Senza Salvini i rom festeggiano | Niente ruspe e liberi di rubare

A Bologna - tortellini Senza carne di maiale per l'integrazione. Salvini : "Cancella storia e cultura" : “Per il rispetto, il vescovo di Bologna ha lanciato i tortellini senza carne di maiale. È come dire il vino rosso in Umbria senza uva per rispetto. Vi rendete conto che stanno cercando di cancellare la nostra storia, la nostra cultura?”. Lo ha affermato Matteo Salvini durante un comizio ad Attigliano, in provincia di Terni, a proposito della decisione del vescovo di Bologna, Matteo Zuppi, di lanciare in occasione della festa ...

Anna Ascani dice no a Renzi : «Rilanciare il Pd Senza ammucchiate anti-Salvini» : Renzi lascia il Pd, l'ironia su Twitter

Salvini a Cav : dire fascismo Senza senso : 22.06 "Qualcuno avvisi Berlusconi che parlare di fascismo nel 2019 non ha più senso, lo lasci fare a quelli del Pd, a Saviano e Gad Lerner". Così il leader della Lega, Salvini. "Ormai si confrontano partiti a favore degli italiani e partiti contro gli italiani, telecomandati dall'estero aggiunge- Chi si allea con la Lega deve avere ben chiaro questo: prima gli Italiani", afferma Salvini. E al leader di FI che aveva sottolineato che la destra ...

Che tempo che fa - Silvia Sardone all'attacco di Fabio Fazio : "Il milionario esulta. Senza Matteo Salvini..." : Alla vigilia del ritorno in onda su Rai 2 con Che tempo che fa, Fabio Fazio finisce nel mirino di Silvia Sardone. Nel dettaglio, nel mirino ci finisce una frase del conduttore, intervistato da Venerdì di Repubblica: "Senza Matteo Salvini riparto più sereno", questa circa la sintesi del suo pensiero,

Stragi di mafia - Renzi dà la linea e Salvini e Meloni lo seguono : “Berlusconi? Indagini Senza logica” - “Ridicolizzano la magistratura” : La strada l’ha aperta Renzi, che ha parlato di un’inchiesta “senza uno straccio di prova“. Subito dopo si sono accodati uno dopo l’altro la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il segretario della Lega Matteo Salvini. E’ l’anomalo fronte schierato contro l’inchiesta che cerca di fare luce sui mandanti delle Stragi di mafia del 1992 e 1993, nel cui fascicolo è finito indagato anche ...

Stadio San Siro - Salvini Senza mezze misure : “abbatterlo è un delitto - in Italia si tutelano le schifezze” : Il leader della Lega si è soffermato sul tema del giorno, ovvero la presentazione dei nuovi progetti per costruire un nuovo Stadio a San Siro, esprimendo il proprio parere sulla vicenda Matteo Salvini è contrario all’abbattimento del Meazza per costruire un nuovo Stadio in zona San Siro, il leader della Lega infatti ha commentato con sdegno la volontà di Milan e Inter di abbattere il vecchio impianto per farne sorgere un altro a ...

Milan - che pugnalata da Salvini : “squadra Senza progetto - sembra il Governo PD-M5S” : L’ironia tagliente di Matteo Salvini dopo il derby perso dal suo Milan: il leader della lega paragona l’assenza di progetto dei rossoneri a quella del Governo PD-M5S Intervistato ai microfoni di Rai Radio2, nel corso del format ‘I Lunatici’, Matteo Salvini ha parlato del momento negativo del Milan, appena uscito malconcio dal derby perso contro l’Inter per 0-2. Il leader della Lega, grande tifoso rossonero, ha ...

Barbara D’Urso ospita Matteo Salvini e si spinge oltre il trash - verso la propaganda. E Massimo Giletti la attacca (Senza nominarla) : I ruoli si ribaltano: Pamela Prati ospite al debutto di Non è l’Arena, Matteo Salvini in studio a Live-Non è la D’Urso. Dopo un debutto deludente la conduttrice punta sul leader della Lega nello spazio con le cinque sfere. Il programma pur essendo sotto testata giornalistica non si affida a firme pungenti ma a volti televisivi che non si dimostrano all’altezza del loro compito: Asia Argento, Alba Parietti, Iva Zanicchi, Alda ...

Berlusconi - fallita Opa Salvini. Poi bacchetta : “Senza FI non si governa” : Alleati ma diversi. "Combattiamo insieme la battaglia del centrodestra ma non la battaglia sovranista". Silvio Berlusconi definisce il campo e rimarca che "quello di Salvini, pur efficace, non e' il nostro linguaggio, i nostri contenuti". Insomma, se c'e' stata "un'opa di Salvini su Forza Italia e' fallita", scandisce. Quindi, "blinda" Forza Italia rispetto all'"opa fallita" e avverte chi tra gli azzurri e' tentato dalle sirene di Matteo Renzi: ...

Umbria : Salvini - 'da Pd e M5S presa in giro - vergogna Senza precedenti' : Roma, 22 set. (AdnKronos) - “Pd e grillini continuano a prendere in giro gli umbri, cambiando ogni giorno squadra e candidati, una vergogna senza precedenti. Per fortuna fra 35 giorni l’Umbria cambierà, dopo cinquant’anni di sinistra: onestà, merito, efficienza, ricostruzione, infrastrutture, sicure

Lucia Borgonzoni - il suicidio del M5s : per fermare lei e Salvini candidato Senza simbolo in Emilia Romagna : Più che una desistenza, una resa. Per fermare Lucia Borgonzoni, candidata di Matteo Salvini e della Lega alla Regione Emilia Romagna, e salvarsi da una debacle sempre più probabile (almeno stando ai sondaggi), il Movimento 5 Stelle starebbe pensando a presentarsi alle prossime regionali nella roccaf

**Italia Viva : Conzatti - ‘Salvini tutto chiacchiere Senza distintivo’** : Roma, 20 set. (AdnKronos) – “L’ex ministro dell’interno, quello che in costume da bagno, tra un mojito e un’estrema unzione, chiedeva pieni poteri, è l’incarnazione del pericolo contro cui i nostri padri costituenti hanno previsto che ogni membro del Parlamento eserciti le proprie funzioni senza vincolo di mandato”. Lo dichiara Donatella Conzatti, senatrice di Italia Viva.“Ci fa paura il ...

Migranti - Ocean Viking a Lampedusa. Salvini : «Eccoli - porti aperti Senza limiti» : Migranti, l'Italia offre il porto sicuro alla Ocean Viking: a bordo della nave ci sono 82 persone soccorse in mare. L'Italia - a quanto si apprende - ha assegnato il 'place of...