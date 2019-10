Rivoluzione nei tassi | €STR debutta a -0 | 549% e manda in pensione Eonia

Fonte : ilsole24ore

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Al via le quotazioni del nuovo indicatore overnight, calcolato con una differente metodologia per garantire maggior trasparenza ed evitare frodi. Entro fine anno anche il passaggio di consegne su Euribor.

