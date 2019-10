Nel def deficit al 2 per cento | manovra per metà da flessibilità

Nel def riforma catasto - potrebbero aumentare Imu e Irpef : Ieri il Consiglio dei Ministri ha diramato la nota di aggiornamento del Def, l'atto di governo che per importanza è secondo solo alla legge di Bilancio. Si tratta del documento in cui sono indicate le linee programmatiche dell'esecutivo, l'atto propedeutico alla legge di Bilancio, con i capitoli di spesa. Tra i 23 disegni di legge allegati alla nota di aggiornamento del Def, c'è anche la riforma del catasto, che se davvero diventasse legge ...

Def - l'ultimo scontro Nella notte sull'Iva. E Conte avverte : «Basta giochini» : Il Consiglio dei ministri è filato liscio. Neppure «un bisticcio, solo pochi minuti per limare dettagli e la correzione di qualche errore formale e dimenticanza», raccontano...

Di Maio : Nel def misure per le famiglie : 9.44 Nel Def"non c'è solo la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia" sull' Iva."Ci sono misure per le famiglie che fanno figli,il Family act con l'assegno unico per famiglie e gli asili nido gratuiti e che sarà nella legge di Bilancio",insieme al taglio del cuneo fiscale. Lo ha detto Di Maio ad Agorà. Nel Def,ha aggiunto, ci sono anche "più soldi per investimenti nell'Università e ricerca"."E'giusto far votare 16enni" "Con Franceschini ...

Def - Conte e Gualtieri : “Ecco i numeri della manovra. Nel 2020 deficit al 2 - 2% - pil +0 - 6” : Il governo Conte 2 ha approvato la nota di aggiornamento al Def, il documento che disegna la cornice di una manovra da circa 29 miliardi. Il deficit viene fissato al 2,2% del pil, come auspicato dal ministro Roberto Gualtieri che assicura il rispetto delle regole Ue e si dice “fiducioso che il dialogo costruttivo con la Commissione europea consentirà di confermare questo obiettivo”. Il debito però non è nei parametri di Bruxelles: cala di ...

Governo approva il Def : deficit al 2 - 2% Nel 2020 : Il Consiglio dei Ministri ha approvato questa sera la Nota di aggiornamento al Def, mettendo nero su bianco l'impegno per stoppare l'aumento dell'Iva, preannunciando un deficit al 2,2% nel 2020. Il Premier Conte si è detto soddisfatto dell'approvazione, in linea con il "progetto politico molto articolato" che ha presentato alle Camere nel giorno della fiducia: "Progettiamo, già con questa manovra, di avviare la digitalizzazione, la ...

Manovra da 29 miliardi. Conte : 'Iva non aumenta. Deficit al 2 - 2% Nel 2020 : Il governo ha trovato le risorse per evitare l'aumento dell'Iva. «La prima bella notizia è che sterilizziamo l'incremento dell'Iva, 23 miliardi sono stati trovati,...

Nella manovra 14 miliardi di flessibilità. Stop all’aumento Iva e deficit al 2 - 2% Nel 2020 : Con un deficit che si ferma al 2,2% come da attese, un obiettivo di crescita che non va oltre lo 0,6% e un debito che scende dal 135,7% al 135,2%, la Nota di aggiornamento al Def approvata il 30 settembre dal consiglio dei ministri disegna i contorni di quella che per il governo sarà una manovra di transizione

Def - deficit al 2 - 2% Nel 2020 Ok alla Nota di aggiornamento : Via libera del Consiglio dei ministri alla Nota di aggiornamento al Def. Il primo documento organico di politica economica del nuovo governo giallo-rosso. Il Consiglio dei ministri è terminato dopo circa un'ora e mezza ed è stato preceduto da un vertice dei ministri del... Segui su affaritaliani.it

Manovra - il governo approva il Def. Conte : Iva non aumenta. Deficit al 2 - 2% Nel 2020 : Il governo ha trovato le risorse per evitare l'aumento dell'Iva. «La prima bella notizia è che sterilizziamo l'incremento dell'Iva, 23 miliardi sono stati trovati,...

Deficit al 2 - 2% Nel 2019-2020 Def - ok alla Nota di aggiornamento : Via libera del Consiglio dei ministri alla Nota di aggiornamento al Def. Il primo documento organico di politica economica del nuovo governo giallo-rosso. Il Consiglio dei ministri è terminato dopo circa un'ora e mezza ed è stato preceduto da un vertice dei ministri del... Segui su affaritaliani.it

Def - la bozza della nota di aggiornamento : deficit/Pil al 2 - 2% Nel 2020 - “completa disattivazione degli aumenti dell’Iva” : Completa cancellazione dei 23 miliardi di clausole Iva, rapporto deficit/pil al 2,2% e crescita dello 0,6%. Sono i numeri che emergono dalle bozze della nota di aggiornamento al Def, in discussione in queste ore a Palazzo Chigi. “Siamo convinti di poter imprimere un cambio di passo alla politica economica già con la prossima Legge di Bilancio e che si sia aperta un’opportunità di disegnare riforme incisive e preparare un vero rilancio ...

Manovra - Conte : Iva non aumenta - trovate le risorse. Deficit al 2 - 2% Nel 2020 : Il governo ha trovato le risorse per evitare l'aumento dell'Iva. «La prima bella notizia è che sterilizziamo l'incremento dell'Iva, 23 miliardi sono stati trovati,...

Def - la nota di aggiornamento : deficit/Pil al 2 - 2% Nel 2020 - “completa disattivazione degli aumenti dell’Iva” : Completa sterilizzazione dei 23 miliardi di clausole Iva, rapporto deficit-pil al 2,2% e una crescita dello 0,6%. Sono i primi numeri della nota di aggiornamento al Def, in discussione in queste ore a Palazzo Chigi. “Siamo convinti di poter imprimere un cambio di passo alla politica economica già con la prossima Legge di Bilancio e che si sia aperta un’opportunità di disegnare riforme incisive e preparare un vero rilancio dell’economia ...

Manovra - Conte : Iva non aumenta - trovate le risorse. Deficit al 2 - 2% Nel 2020 : Il governo ha trovato le risorse per evitare l'aumento dell'Iva. «La prima bella notizia è che sterilizziamo l'incremento dell'Iva, 23 miliardi sono stati trovati,...