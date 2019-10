Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) “Mi sei stato vicino in uno dei momenti piu’ bui della mia vita, per questo ti saro’ per sempre grato. Per me sei stato come un padre e ti saro’ per sempre riconoscente, resterai sempre nel mio cuore. GRAZIE Presidente”. E’ ilo su twitter di Francesco, difensore della Lazio, con un passato da calciatore del Sassuolo in ricordo del presidente, morto poco fa.mentre militava al Sassuolo scoprì di avere un tumore, il Sassuolo ed il presidentehanno garantito il sostegno al calciatore. “Rest in heaven president! Grazie per tutto”. Cosi’ sul proprio profilo twitter, l’attaccante della Fiorentina ed ex giocatore del Sassuolo, Kevin Prince. LEGGI ANCHE –>, il cordoglio della squadre italianeL'articolo, idi...

CalcioWeb : Morte #Squinzi, brividi #DiFrancesco: il cordoglio dei presidenti De Laurentiis e Cairo - PicenoTime : VIDEO Lega Serie B e Ascoli Calcio: profondo cordoglio per la morte di Squinzi, patron del Sassuolo… - CalcioWeb : Morte #Squinzi, i commoventi messaggi di #Acerbi e #Boateng -