Messina : Regione progetta messa in sicurezza San Pier Niceto : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) – L’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, ha avviato l’iter per definire il consolidamento di contrada Ringa a San Pier Niceto, nel messinese. L’area è inserita nel Piano per l’assetto idrogeologico e classificata R4, vale a dire ad alto rischio. Contrada Ringa si trova sul versante sud-est del centro abitato del ...

Messina : Regione stanzia fondi per messa in sicurezza Limina : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) – L’Ufficio contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana ha stanziato un milione e 750mila euro per il consolidamento e la messa in sicurezza della collinetta di Limina (Messina) dove sorge l’antica chiesa di San Filippo D’Agira. Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro il 13 novembre. Le lesioni sui muri della chiesa di San Filippo D’Agira, situata ...

Messina : Regione finanzia lavori circonvallazione Limina : Palermo, 19 set. (AdnKronos) – E’ finita l’attesa, durata dieci anni, per gli abitanti di Limina, nel messinese. La Struttura contro il dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci ha finanziato la progettazione esecutiva per il consolidamento di via Martiri di Bologna, la circonvallazione che collega il centro urbano con il resto del paese e con il vicino Comune di Roccafiorita. ...

Messina : dissesto idrogeologico - da Regione 1 - 6 mln per messa in sicurezza Frazzanò : Palermo, 16 set. (AdnKronos) – Le prime frane a Frazzanò, nel messinese, si sono verificate negli anni ’90 e il suo centro abitato, per l’80 per cento, ha una classificazione R4, ossia ad elevato rischio. E’ per questo che l’intervento di consolidamento programmato dall’Ufficio contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana assume notevole importanza. E’ stata pubblicata, con un importo ...