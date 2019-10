Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)– Numerosistamattina aa causa del violento nubifragio, preannunciato dal Dipartimento di Protezione Civile, che ha portato a diversi allagamenti,crollati e rami in, che inevitabilmente hanno portato a disagi per la circolazione. Allagato il sottopasso di lungotevere in Sassia, altezza svincolo per Gregorio VII, stessa sorte per viale Castello della Magliana causa allagamento del sottopasso dell’autostrada-Fiumicino. Diversisono stati causati dai rami e daglicrollati a causa del forte vento. LuceVerde ha segnalato infatti rallentamenti su via Salaria all’altezza di via della Marcigliana e su via Tiberina, con traffico congestionato in prossimità di via Toffa ad uscire da. Destino simile per ladi: a Colle Fiorito di Guidonia numerosi allagamenti in via dei Fiordalisi e via ...

romadailynews : #Maltempo: problemi a #Roma e provincia con sottopassi allagati e alberi in carreggiata… - _ern3st_ : @TIRegionale buon pomeriggio. Ci sono problemi sulla linea FL3 verso Roma dovuti al maltempo? - AcqueSpA : +++AGGIORNAMENTO INTERRUZIONE IDRICA NEL COMUNE DI #MASSAECOZZILE+++ Zona Margine Coperta-Vangile. Causa maltempo e… -