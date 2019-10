LIVE Atletica | Mondiali 2019 in DIRETTA | 2 ottobre Davide Re in corsa per la finale dei

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.40: Ora la seconda semidei 400 piani. Al via Steven Solomon (Aus), Jhon Alejandro Perlaza (Col), Philip Osei (Can), Kirani James (Grn), Steven Gardiner (Bah), ​Demish Gaye (Jam), Leungo Scotch (Bot), Vernon Norwood (Usa) 19.38: Nel peso dell’Eptathlon con 15.22 la belga Thiam, già prima in classifica, va in testa alla classifica provvisoria 19.37: Vince lo statunitense Kerley in 44″25, secondo posto per il keniano Korir in 44″37, quarta piazza per Sacoor 19.37: Splendido 44″85 perRe, a 8 centesimi dal suo record italiano con un rettilineoda favola! 19.36: E’ terzoRe, si dovrà soffrifre fino in fondo per puntare alla19.35: Partiti 19.33: Atleti sui blocchi di partenza 19.31: Questi i protagonisti della prima semidei 400: Nathan Strother (Usa), Mazen Al ...

