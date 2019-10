Lazio | «Lotito in prima linea contro le discriminazioni»

Lazio-Roma - 45 minuti senza tifo e coreografia per Diabolik : Inzaghi e Lotito presentano il derby : “Lazio favorita? Probabilmente in teoria, visto il nostro successo e il loro pareggio all’esordio. Ma nella pratica assolutamente no. Sappiamo cos’è un derby, sono due partite a parte in campionato, sarà strano giocarlo alla seconda. Non mi era mai capitato da allenatore e giocatore. Ma penso sia lo stesso…”. Sono le dichiarazioni del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia del derby. ...