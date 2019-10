La velocità di digitazione su touchscreen vicina a quella su tastiere fisiche

Fonte : agi

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) I "digitatori" più veloci sui telefoni con touchscreen possono scrivere 85 parole al minuto usando due pollici e la correzione automatica. In pratica, quasi alla stessadell'utente medio con la tastiera "fisica" del classico computer. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni di uno studio coordinato dall'informatica Anna Feit dello Swiss Federal Institute of Technology di Zurigo. I risultati sono stati presentati alla 21esima International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services, in corso a Taipei, Taiwan. I ricercatori hanno utilizzato un test per misurare ladi battitura per raccogliere dati su circa 37.000 volontari, provenienti da 160 paesi diversi e di varia età, che utilizzavano dispositivi mobili o una tastiera fisica. I partecipanti hanno acconsentito a farsi registrare mentre digitavano una serie di determinate frasi, ...

