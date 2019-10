Conte autorizzò i vertici segreti tra Barr e i servizi

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) È stato il premier Giuseppea fornire il via libera alla collaborazione tra il ministro della Giustizia Usa William, il procuratore americano John Durham incaricato di indagare sulle origini del Russiagate e i capi deiitaliani. Lo scrive il Corriere della Sera, secondo cui “adesso sarà il Comitato di controllo suia dover indagare sulla ‘legittimità’ dei contatti autorizzati da palazzo Chigi”.è infatti un esponente politico dell’amministrazione statunitense e bisognerà accertare come mai Gennaro Vecchione, il capo del Dis, abbia ritenuto opportuno assecondare la richiesta., a quanto si apprende, prepara il terreno per la collaborazione tra Durham e iitaliani durante una prima visita a Roma in pieno agosto. Scrive il Corriere:Il ministro Usa, si scopre adesso, ha ...

