Nissan - Stop alla produzione del Qashqai a Sunderland in caso di "hard-Brexit" : La Nissan ha intenzione di rivedere la decisione di produrre la Qashqai nella fabbrica inglese di Sunderland nel caso di una "hard-Brexit", l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europa senza un accordo tra Londra e Bruxelles. Lo riferisce il Financial Times, aggiungendo che il possibile Stop alla linea della Suv nel Nord dell'Ighilterra minaccia la stessa sopravvivenza dell'impianto. Un settore alle prese con una profonda ...

Il Veneto incalza il governo : "Stop alla macellazione halal" : Pina Francone Silvia Rizzotto, capogruppo di Zaia Presidente chiede all'esecutivo che venga abolita la pratica di macellazione degli animali prevista dall'Islam "La macellazione halal è una tortura primitiva e straziante verso gli animali". Così Silvia Rizzotto, capogruppo di Zaia Presidente in regione Veneto, sfida il governo, chiedendo che venga abolita la pratica di macellazione degli animali prevista dalla religione islamica. Una ...

Stop bonus bebè e Mamma domani - via all'assegno figli a carico : alla Camera dal 28 ottobre : Potrebbero essere rivoluzionate le politiche di sostegno per le famiglie con prole a carico dal nuovo esecutivo giallorosso: stando a ciò che riportano ormai da giorni i maggiori quotidiani italiani tra i quali anche "Il Sole 24 Ore", sta per riprendere l’esame del disegno di legge delega sull’assegno unico figli a carico. La proposta che attualmente è in valutazione presso la Commissione Affari Sociali della Camera, arriverà in aula a ...

Stop alla caccia in zone ripopolamento - accolto ricorso WWF : Chieti - Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso contro la riapertura alla caccia delle zone di ripopolamento e Cattura della provincia di Chieti, per il Wwf "una nuova sconfitta per la politica faunistico-venatoria della Regione Abruzzo". Con ordinanza di giovedì 26 è stato accolto l'appello dell'Ambito Territoriale di caccia Vastese che aveva presentato istanza cautelare contro la Regione per aver soppresso la ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : ANDRÉ alla conquista di LINDA… contro Werner e ChriStoph! : Se è vero che i grandi amori sono quelli per cui si deve lottare, quello di ANDRÉ Konopka (Joachim Lätsch) per Linda Baumgartner (Julia Grimpe) rientra sicuramente nella categoria. Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore il burbero chef si innamorerà infatti perdutamente della sorella di Christoph (Dieter Bach), ritrovandosi però a combattere su più fronti… Ecco infatti cosa accadrà nei prossimi episodi di Tempesta d’amore in onda in ...

NCIS Los Angeles 10 non va in onda il 27 settembre - Stop alla programmazione a causa di SWAT 2? : Brutte notizie per i fan di NCIS Los Angeles 10. Stasera, 27 settembre, la serie non verrà trasmessa su Rai2. Dopo lo stop alla messa in onda dello scorso marzo, il poliziesco della CBS era tornato il 6 settembre con i nuovi episodi della decima stagione, ma a quanto pare la rete ha già deciso di mandarla in pausa. Niente paura: il cambio di programmazione è temporaneo. Al posto di NCIS Los Angeles 10, stasera andranno in onda gli ultimi tre ...

Bomba d'acqua su Napoli - si fermano i treni della metropolitana : un altro Stop alla linea 2 : Dalle ore 5,20 di questa mattina la circolazione ferroviaria tra Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra della linea 2 della metropolitana di Napoli è sospesa per i danni dovuti al...

Dopo lo Stop di De Sciglio e Danilo per Sarri è allarme sulle fasce : La Juventus presenta un organico di caratura internazionale e tanto affollato in alcuni reparti da creare imbarazzo a Maurizio Sarri quando è costretto a lasciare in panchina grandi campioni o tagliarli fuori dalla lista Champions League, come nel caso di Mario Mandzukic ed Emre Can. Se alcuni reparti, come centrocampo e attacco, sono ridondanti, lo stesso discorso non può però essere fatto per i terzini difensivi, infatti in questo ruolo ci ...

Amazzonia - Guterres : “Lo Stop alla deforestazione deve essere un imperativo globale” : “Arrestare la deforestazione e ripristinare le foreste degradate sono imperativi globali”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Gutteres, a margine dell’Assemblea Generale all’Onu. “Per ogni dollaro speso per ripristinare le foreste degradate, possono essere recuperati fino a 30 dollari in benefici economici e riduzione della povertà”, ha precisato: “La deforestazione in corso della ...

Napoli - allagata stazione Piazza Garibaldi. Stop al traffico ferroviario sulla linea 2 : Dalle 4 è sospeso il traffico ferroviario sul tratto metropolitano della linea 2 tra Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra per danni causati dal maltempo. Un violento nubifragio che si e’ abbattuto sulla città ha provocato l’allagamento della stazione sotterranea di Piazza Garibaldi con erosione della massicciata e guasti ai sistemi tecnologici per il distanziamento dei treni. Sono intervenute le squadre tecniche di ...

Manovra - ecco come cambierà l'Iva : Stop agli aumenti - via alla riforma delle aliquote : Prima il confronto con l'Unione europea, poi la taratura esatta degli obiettivi di finanza pubblica. Il metodo con cui il governo Conte bis sta lavorando alla Nota di aggiornamento al Def e alla...

Ultimo episodio di Hawaii Five-0 9 su Rai2 e poi Stop alla programmazione? Trama 22 settembre : La programmazione di Hawaii Five-0 9 su Rai2 è destinata a far discutere di nuovo i suoi fan. Stasera, 22 settembre, è previsto l'Ultimo episodio della nona stagione, poi la serie sarà in pausa. Stando a quanto si legge, il pubblico non potrà assistere al consueto doppio appuntamento ma dovrà accontentarsi di un'unica puntata, proprio quando la stagione 9 era appena iniziata su Rai2. Si parte con l'episodio 9x05 intitolato Il racconto di Jerry, ...

F1 - GP Singapore 2019 : le possibili strategie e pit-Stop per la gara. Occhio alla safety-car! : L’eccezionale risultato della Ferrari e del monegasco Charles Leclerc ha un po’ cambiato il quadro delle aspettative in merito al GP di Singapore, 15° round del Mondiale 2019 di F1. Ci si aspettava un confronto tra le Mercedes e le Red Bull, sulla carta più adatte della Rossa a tracciati ad alto carico aerodinamico come quello di Marina Bay. E invece le migliorie apportate dai tecnici del Cavallino Rampante (come testimoniato anche ...

Stop alla caduta capelli con il botox : Stop alla caduta capelli: i prodotti Stop alla caduta capelli: i prodotti Stop alla caduta capelli: i prodotti Stop alla caduta capelli Stop alla caduta capelli: i prodotti Stop alla caduta capelli: i prodotti Stop alla caduta capelli: i prodotti Stop alla caduta capelli: i prodotti Stop alla caduta capelli Stop alla caduta capelli: i prodotti Stop alla caduta capelli: i prodotti Stop alla caduta capelli: i prodotti Stop alla caduta capelli: i ...