Ponte Genova, Piano: varo è un riscatto

"E'un.Qui c'è stata una grande tragedia che non si può dimenticare",ha detto Renzo- che ha regalato il disegno del nuovo- alla cerimonia per ildel primo impalcato al cantiere per il nuovo viadotto sul torrente Polcevera."E' proprio come l'avevamo pensato.Oggi lo variamo,i vari si fanno solo per navi e ponti".Sono presenti il premier Conte e la ministra delle Infrastrutture De Micheli. "Un atto di rispetto verso chi non c'è più e dimostra che la politica mantiene le promesse",dice il governatore Toti.(Di martedì 1 ottobre 2019)