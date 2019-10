Mertens | “Sarri mi ha fatto impazzire Ci sono stati momenti difficili”

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 1 ottobre 2019) Driesha rilasciato alcune dichiarazioni a SportMagazine. Gli è stato chiesto se trova ingiusto aver dovuto aspettare quattro stagioni nel Napoli, e la soglia dei 30 anni, per diventare un giocatore indispensabile e insostituibile della squadra. “Non mi piace usare la parola ingiustizia. Ho ricevuto una buona educazione e questo mi ha aiutato a rimanere paziente”è stato valorizzato da Sarri dopo la partenza di Higuain e l’infortunio di Milik. Da quel momento è cambiato il tuo modo di giocare in Italia? “Ero molto frustrato. Avevo parlato mesi prima con Sarri quando le cose non andavano bene. Nella sua prima stagione ho giocato sei volte titolare. Ogni settimana mi chiamava nel suo ufficio e mi diceva quanto gli dispiacesse ildi mettermi in panchina. Mi hae spesso mi haarrabbiare. Cidavvero molto ...

