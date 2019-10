Mamma lascia la figlia in auto con il riscaldamento acceso e va al bar con un’amica | la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) Hato ladi due anni chiusa inper 5 ore con ile con una coperta addosso mentre lei andava al bar con un’amica. Tutto questo mentre fuori era estate e, nonostante fosse sera, c’erano 22 gradi. È successo a Los Angeles, in California, come riferisce Fox News: così è morta per il caldo lo scorso 21 settembre la piccola June Love. Quando la donna è tornata ininfatti, ha trovato la piccola priva di sensi e con ustioni sul corpo a causa del gran caldo che c’era nell’abitacolo. Subito ha provato a rianimarla gettandole dell’acqua fredda sul corpo poi vedendo che non riprendeva conoscenza ha chiamato un’ambulanza. La bimba è stata trasportata d’urgenza in ospedale: lì i medici hanno riscontrato che aveva ustioni su viso, torace e braccia ed era in arresto cardiaco. Tutti i tentativi di rianimarla sono ...

