La polizia spara | un ferito grave a Hong Kong

Hong Kong - la polizia spara lacrimogeni contro i manifestanti : Aumentano le tensioni anche in vista, martedì prossimo, del 70esimo anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese

Brasile violento. La polizia può sparare : “Tra giugno e settembre gli omicidi in Braile si sono ridotti del 20 per cento”, aveva annunciato appena due settimane fa in una intervista al Wall Street Journal Sérgio Moro: già giudice star della Tangentopoli brasiliana, e ora ministro della Giustizia e della Sicurezza pubblica di Bolsonaro. Prop

Agatha uccisa a 8 anni da un proiettile della polizia "in una sparatoria" in Brasile : Per il suo funerale è stata organizzata una nuova manifestazione con i bambini con in mano palloncini gialli. Nel corteo lo striscione "smetti di ucciderci"

Brasile - bambina di 8 anni muore “colpita da un proiettile sparato dalla polizia” : proteste a Rio de Janeiro e sui social : Una bambina di 8 anni è morta in una favela di Rio de Janeiro, in Brasile, colpita alla nuca da un proiettile che, secondo alcuni testimoni, è stato sparato dalla polizia. La sparatoria è avvenuta venerdì ma b, questo il suo nome, è morta successivamente in ospedale. Le autorità di Rio de Janeiro hanno annunciato l’apertura di un’indagine per chiarire chi abbia effettivamente sparato e perché. La vicenda che ha colpito molto l’opinione ...

Usa - sparatoria nelle strade di Washington. La polizia : “Almeno un morto e 5 feriti” : Un morto e 5 feriti in una sparatoria a Washington, a Columbia Heights, non lontano dalla Casa Bianca. Al momento non si conoscono i motivi dell’azione né se sia stato fermato l’uomo che ha aperto il fuoco. A riferirlo la stessa polizia. L’emittente televisiva Abc segnala una folta presenza di forze dell’ordine nei pressi della 14esima strada e Columbia Nw e che nella zona sono arrivate numerose ambulanze. La vittima ...

Tupac - l'intervista inedita : 'La polizia sa chi mi ha sparato' : Nel tardo pomeriggio di ieri Vice Italia ha diffuso un'intervista inedita di Tupac, recentemente pubblicata da MTV. Il contenuto è stato svelato al mondo dalla nota emittente in occasione del ventitreesimo anniversario della morte del rapper, scomparso a Las Vegas il 13 settembre del 1996, dopo circa sei giorni di agonia in ospedale, in seguito alle complicazioni conseguenti ad uno scontro a fuoco verificatosi subito dopo l'incontro di pugilato ...

Usa - 14enne spara e uccide intera famiglia di 5 persone in Alabama. La polizia : “Ha confessato” : Un 14enne ha ucciso a colpi di pistola la notte scorsa la sua intera famiglia di 5 persone nello Stato dell’Alabama: il giovane, ha reso noto in un tweet l’ufficio dello sceriffo della contea di Limestone, ha confessato la strage e sta collaborando con le autorità. Il ragazzo, di cui non è stata resa nota l’identità, ha sparato con una pistola calibro nove all’interno di un’abitazione di Elkmont, nel nord dello Stato, al confine con il ...

La polizia ha identificato lo sparatore della strage compiuta sabato sera fra Odessa e Midland - in Texas : La polizia ha identificato lo sparatore della strage compiuta sabato sera fra le città di Odessa e Midland, in Texas, in cui sono state uccise otto persone, tra cui il responsabile dell’attacco. Dopo avere inizialmente rifiutato di diffondere il suo

Usa - sparatoria in Texas : 5 morti e 21 feriti tra Odessa e Midlan. La polizia uccide il killer : Ha aperto il fuoco a casaccio da un veicolo in movimento fra le città di Midlan e Odessa, dopo essere fuggito a un controllo stradale. E sotto i suoi colpi sono cadute 5 persone, mentre altre 21 sono rimaste ferite. Ad appena quattro settimane dalla strage di El Paso, una nuova sparatoria – ancora in Texas – scuote gli Stati Uniti. Il killer, che avrebbe colpito anche un bambino di 17 mesi, è un uomo bianco sui 30 anni: gli agenti di ...

Nuova sparatoria in Texas - almeno 5 morti e 30 feriti. La polizia uccide il killer : Un trentenne, dopo aver rubato un furgone postale, ha cominciato a sparare ai passanti colpendoli a caso

Hong Kong - la polizia spara il primo colpo di avvertimento : 65 manifestanti arrestati : Gli scontri di domenica sono stati tra i più violenti da quando sono iniziate le proteste. Quindici agenti feriti

A Philadelphia un uomo ha ferito sei agenti di polizia in una sparatoria prima di essere arrestato : A Philadelphia, negli Stati Uniti, un uomo ha ferito sei agenti di polizia durante una sparatoria ed è stato arrestato con un’operazione che ha coinvolto decine di agenti bloccando un intero quartiere della città. La sparatoria è cominciata intorno alle 16.30

A Hong Kong la polizia ha sparato di nuovo lacrimogeni contro i manifestanti : Sabato sera ora locale la polizia di Hong Kong ha sparato lacrimogeni contro i manifestanti filo-democrazia che si erano riuniti per protestare contro il governo per il decimo weekend consecutivo. Gli scontri, che si sono verificati alla fine di una