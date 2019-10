Giulia Salemi a Vieni da Me commossa su Monte | lui fidanzato? La replica

Giulia Salemi : "Francesco Monte? Non rinnego niente" : Giulia Salemi, ospite, oggi, 1 ottobre 2019, di 'Vieni da me' di Caterina Balivo, ha raccontato il rapporto con la mamma Fariba:prosegui la letturaGiulia Salemi: "Francesco Monte? Non rinnego niente" pubblicato su Gossipblog.it 01 ottobre 2019 15:35.

Giulia Salemi : Tale e Quale? Avrei accettato - pur sapendo che c'è Francesco Monte : La partecipazione di Francesco Monte a Tale e Quale Show – il format televisivo delle celebri imitazioni condotto da Carlo Conti – sta facendo parecchio discutere. Infatti, c’è chi è felicissimo che il tarantino possa finalmente mettere in mostra il Talento e chi invece è stufo di vedere l’ex tronista di Uomini e Donne in televisione. Sta di fatto che, volente o nolente, nella terza puntata Monte ha portato a casa un gran successo grazie alla ...

Giulia Salemi : "Temptation Island? Mai rischierei il mio amore" - : Sandra Rondini L'ex gieffina non parteciperebbe mai a Temptation Island per salvaguardare i suoi sentimenti verso chi ama davvero Intervistata dal settimanale “Spy” la sexy influencer Giulia Salemi ha ribadito il suo grande amore per il piccolo schermo dove viene seguita da milioni di follower. Dopo essere stata una delle protagoniste più chiacchierate di “Pechino Express” e de “Il Grande Fratello Vip” adorerebbe partecipare alla ...

Giulia Salemi sull'avventura di Monte a Rai Uno : ‘Tale e Quale? Sarei andata anche io’ : Giulia Salemi, in una recente intervista rilasciata a Nuovo, è tornata a parlare del suo ex fidanzato. La modella italo-persiana, oltre a parlare del rapporto con Francesco Monte, ha commentato la sua nuova avventura a Tale e Quale Show. Come molti sanno, i due giovani si sono conosciuti all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. anche se le cose tra i due sembravano andare a gonfie vele, dopo qualche mese l'idillio l'amore si è ...

Francesco Monte a Tale e Quale - Giulia Salemi : “Avrei partecipato anche io” : Giulia Salemi e il nuovo rapporto con Francesco Monte, concorrente di Tale e Quale Show La partecipazione di Francesco Monte a Tale e Quale Show di Carlo Conti sta facendo discutere parecchio. C’è chi è felice che il tarantino possa finalmente mettere in mostra il Talento e chi invece è stufo di vedere l’ex tronista […] L'articolo Francesco Monte a Tale e Quale, Giulia Salemi: “Avrei partecipato anche io” proviene ...

Giulia Salemi le pene d’amore mi hanno cambiato : Dopo la fine della storia con Francesco Monte, Giulia Salemi racconta al settimanale “Spy” la sua rinascita: “Sono cambiata di testa, sono più donna, ho imparato a valorizzarmi e, grazie ai social, sto realizzando tanti sogni anche se resto la ragazza di Piacenza sbarcata a Milano senza soldi e con tanti sogni… Oggi non permetto più a nessuno di farmi sentire sbagliata”. “Le pene d’amore hanno influito, a giugno è ...

Giulia Salemi dopo la fine con Francesco Monte : “Ho iniziato a curarmi” : Giulia Salemi torna a parlare della rottura con Francesco Monte La fine della sua storia d’amore con Francesco Monte, nata sotto i riflettori della casa del Grande Fratello Vip, è stato un duro colpo per Giulia Salemi. In una intervista rilasciata al settimanale Spy, l’influencer italo – persiana ha dichiarato che preferisce non parlarne e di considerarlo un capitolo chiuso, non nascondendo la sua sofferenza. Le pene ...

Giulia Salemi : Non mi faccio più dire che non sono abbastanza bella : Aveva fatto parlare molto di sé per aver partecipato all'ultima edizione di Miss Italia, dove era diventata protagonista di un acceso botta e risposta con il conduttore Alessandro Greco e, adesso, è tornata al centro del gossip, rilasciando alcune dichiarazioni forti sull'ultima fase buia della sua vita. Parliamo dell'ex gieffina Giulia Salemi, la quale ha voluto rompere il silenzio sul periodo che l'ha vista soffrire a lungo, dopo la sua ...

Giulia Salemi a Spy : “È successo qualcosa che mi ha fatto soffrire e cambiare” : Giulia Salemi dopo mesi di silenzio torna a parlare: “Non voglio più farmi dire dagli altri che non sono abbastanza bella o non valgo abbastanza” Il 2019 per Giulia Salemi non è stato un anno proprio facile. Tutto è iniziato quando la modella italo – persiana ha preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. […] L'articolo Giulia Salemi a Spy: “È successo qualcosa che mi ha fatto soffrire e ...