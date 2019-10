Disponibile su Honor Band 5 il conteggio della saturazione di ossigeno spO2

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 1 ottobre 2019)5 è appetibile soprattutto per una funzione in particolare, ovvero quella che consente di conoscere il livello didell'nel sangue, conosciuta anche come(Pulse Oxygen Saturation). L'aggiornamento èvia OTA (Over-The-Air), il che significa che potreste averlo già ricevuto, oppure essere in procinto di riceverlo. L'upgrade, esattamente come già avviene per lo Xiaomi Mi4, vi darà la possibilità di gestire anche i controlli musicali, fornendo anche un apposito alert per quanto riguarda il monitoraggio del battito cardiaco. Ricordate che, per portare a termine l'aggiornamento comprensivofunzione dioccorrerà avere almeno il 20% di carica residua, ed un tempo medio di un quarto d'ora. Non sottovalutate l'importanzadell'nel sangue, che sta ad indicare l'apporto diai vari tessuti del ...

OptiMagazine : Disponibile su #HonorBand5 il conteggio della saturazione di ossigeno spO2 - AppleNews_it : RT @pcexpander: Call of Duty: Mobile disponibile gratuitamente da oggi per Android e iOS (foto e video)#pcexpander #cybernews #android #sam… - pcexpander : Call of Duty: Mobile disponibile gratuitamente da oggi per Android e iOS (foto e video)#pcexpander #cybernews… -