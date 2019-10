Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) Dopo il successo del video dello scorso marzo, che rimbalzò su tutti i social, l’attrice(Emma Giorgi in Un passo dal cielo) èta ale inflessioni deini. Questa volta lo ha fatto in un messaggio di saluto per il festival italiano dell’umorismo, Il senso del ridicolo. L'articoloi “dialetti” di. Ed è esilarante proviene da Il Fatto Quotidiano.

Noovyis : (Dalla pariolina alla radical chic: Pilar Fogliati torna a imitare i “dialetti” di Roma. Ed è esilarante) Playhitm… - Cascavel47 : Dalla pariolina alla radical chic: Pilar Fogliati torna a imitare i “dialetti” di Roma. Ed è esilarante… - TutteLeNotizie : Dalla pariolina alla radical chic: Pilar Fogliati torna a imitare i “dialetti” di Roma. Ed… -