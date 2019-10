Csr | le imprese italiane investono | ma servono marchio e incentivi

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) Roma, 1 ott. -(AdnKronos) – Investire sulla Responsabilità sociale conviene, soprattutto se le buone pratiche vengono condivise con i dipendenti, mettono radici all’interno dell’impresa e viaggiano parallelamente al business. In questi ultimi due anni quasi tutte le aziendeche hanno fatto Csr (Corporate Social Responsibility), investendo complessivamente circa 1 miliardo e mezzo di euro solo negli ultimi 12 mesi, si dichiarano molto soddisfatte dei risultati raggiunti (97%). E l’85% ritiene che le politiche di Csr rendono l’impresa ‘più attrattiva e affidabile in termini di accesso al credito e come possibile oggetto di investimenti”.Lo rileva l’ottavo Rapporto sulla Csr in Italia dell’Osservatorio Socialis, presentato all’Università di Milano-Bicocca. Delle 400 aziende campione, l’85% dichiara di ...

