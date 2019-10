Corruzione elettorale | l’ex deputato Pd e Fi Genovese condannato a 4 anni e 2 mesi Con

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) Un’altra condanna perFrancantonioe il cognato, l’exregionale Franco Rinaldi. Questa volta per associazione a delinquere finalizzata alla: il Tribunale di Messina nella notte ha deciso la pena di 4e 2di carcere per, inflitti invece 3e 4al cognato. La sentenza è stata emessa dopo oltre dieci ore di camera di consiglio.anche a 4e 9consigliere comunale del Pd Paolo David, braccio destro die come lui poi passato a Forza Italia. Le condanne emesse dal Tribunale sono complessivamente 39. L’inchiesta della Squadra Mobile di Messina, coordinata dal Procuratore Maurizio de Lucia, era stata avviata sui nuovi equilibri mafiosi a Santa Lucia Sopra Contesse e Camaro. Francantonio, ex sindaco di Messina, fa parte di una delle famiglie più note e potenti ...

