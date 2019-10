Citigroup contro Bce e banche centrali | tassi negativi dannosi

Fonte : ilsole24ore

(Di martedì 1 ottobre 2019) Matt King, credit product manager di, in uno studio fa a pezzi le politiche monetarie ultra-espansive. «I benefici in termini di credito e di consumi sono finiti tempo fa. In compenso queste politiche stanno creando effetti collaterali su pensioni,e assicurazioni e gonfiano bolle speculative»

