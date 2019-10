Chi era Herbert D Kleber

Bin Salman avverte l’Occidente sull’Iran : “Fermatelo - o il prezzo del petrolio sChizzerà” : Il principe saudita: conseguenze inimmaginabili se la produzione viene bloccata dagli attacchi di Teheran

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito insieme : “Nessuno ci sconfiggerà” : Temptation Island Vip: Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito escono insieme Quarta puntata di Temptation Island Vip 2019, quarto viaggio nei sentimenti per le coppie rimaste in gara. Per Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito c’è stata la fine dei giochi. I telespettatori li avevano lasciati, la scorsa settimana, uno al falò (preoccupato) e l’altra intenta a dire ad Alessia Marcuzzi la sua decisione. Quindi cos’è successo questa ...

Trump - “pressioni sull’Australia per screditare Mueller”. Camera : “Giuliani consegni carte sulla Chiamata a Zelensky” : Un’altra telefonata per fare pressioni su chi lo stava intralciando, questa volta con le sue indagini. Il New York Times scrive che Donald Trump ha insistito col premier australiano Scott Morrison in una recente conversazione telefonica affinché aiutasse il ministro della Giustizia William Barr a raccogliere informazioni per screditare l’indagine dell’ex procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller. La Casa Bianca, scrive ...

Chiara Appendino : “La Tav si farà. Treno Hyperloop collegherà Torino a Milano in poChi minuti” : La sindaca di Torino Chiara Appendino ha parlato del progetto futuristico dell'Hyperloop, un Treno supersonico in grado di viaggiare a 1.200 chilometri orari e di collegare il capoluogo piemontese a Milano in una manciata di minuti: "Stiamo già lavorando al progetto in accordo con il sindaco Sala".Continua a leggere

Atletica - Mondiali 2019 : Warholm ViChingo delle barriere - Lasitskene Imperatrice dell’alto - Chepkoech cerca il record - apoteosi Stahl : Giornata pirotecnica a Doha (capitale del Qatar) dove si sono assegnati sei titoli ai Mondiali 2019 di Atletica leggera. Riflettori puntati soprattutto sul salto in alto femminile e i 400 metri ostacoli maschili, di seguito la cronaca e tutti i risultati del quarto giorno di gare della rassegna iridata. FINALI: SALTO IN ALTO (FEMMINILE) – Clicca qui per la cronaca. 400 METRI OSTACOLI (MASCHILE) – Era una delle finali più attese di ...

Lucas violento con Mercedesz? Il ‘flash’ dell’ex moglie di PeracChi : Lucas e Mercedesz: dopo le delicate parole di Eva Henger (“Lui è violento con mia figlia”) arriva il ‘flash’ dell’ex moglie di Peracchi (esclusiva GossipeTv) In questi giorni è scoppiato il caso delle presunte violenze che Lucas Peracchi avrebbe inflitto alla sua attuale fidanzata Mercedesz Henger. Ad accusare l’ex tronista di Uomini e Donne è […] L'articolo Lucas violento con Mercedesz? Il ...

Blitz Nas in laboratorio pasta all'uovo Chiuso deposito abusivo nel teramano : Teramo - Blitz dei Carabinieri del Nas di Pescara in un laboratorio artigianale per la produzione di pasta all'uovo del teramano. I militari hanno accertato la presenza di sporcizia, carenze e irregolarità e hanno appurato che era stato abusivamente allestito un deposito. Sono stati quindi disposti l'immediata sospensione delle attività effettuate nel deposito, il sequestro di sei bancali di imballaggi contaminati e la ...

Uomini e Donne - Andrea MelChiorre replica a Valentina Dallari : "Droga? Ci penseranno i miei legali" : Qualche giorno fa sono trapelate alcune anticipazioni del nuovo libro dell'ex tronista del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, Valentina Dallari. La giovane, tra le varie cose, svela che, durante un'esterna, il corteggiatore diventato poi il suo fidanzato, Andrea Melchiorre, le avrebbe na

**Def : Conte Chiede soluzioni - da Di Maio software anti-frodi per recuperare 5-7 mld** : Roma, 30 set. (AdnKronos) – Un software anti-frode che consenta di recuperare dai 5 ai 7 miliardi di euro, risorse vive da mettere sul piatto del taglio al cuneo fiscale e del salario minimo -solo per citare alcuni obiettivi del governo giallorosso- per una manovra che non si limiti a sterilizzare le clausole Iva -la tagliola da 23 miliardi- ma realizzi anche le prime misure per spingere sul motore della crescita. A quanto apprende ...

Mondiali Atletica 2019 – Niente da fare per Maria Chigbolu - l’azzurra non supera le batterie dei 400 metri femminili : Sesto tempo nella propria batteria per la 30enne romana, che non riesce a staccare il pass per le semifinali Grande delusione per Maria Benedicta Chigbolu, che non riesce a staccare il pass per le semifinali dei 400 metri femminili ai Mondiali di Doha. La 30enne romana chiude al sesto posto la propria batteria con il tempo di 52″63, fallendo così l’accesso al turno successivo. Queste le parole dell’azzurra ai microfoni di ...

Vittorio CecChi Gori ancora in terapia intensiva : Sarebbe dovuto uscire oggi dalla terapia intensiva dove è entrato sabato scorso dopo un’intervento d’urgenza per una peritonite acuta, Vittorio Cecchi Gori rimane ancora in terapia intensiva in forma cautelativa. I medici del Policlinico Gemelli di Roma e il Professor Landi, medico di fiducia del produttore, presente anche all’intervento d’urgenza di sabato notte, vedendo sopraggiungere un problema respiratorio e non vedendo miglioramenti ...

Choc a Napoli - donna accoltellata al petto a Chiaia : è ricoverata in ospedale : Una donna di 41 anni è stata ricoverata all'ospedale Loreto Mare con ferite per un accoltellamento al tronco, agli arti e al corpo. Sulla vicenda sono scattate immediatamente le...

PresaDiretta : stasera inChiesta sul gioco d'azzardo su Rai3 : Il reportage di stasera è incentrato sul giro d'affari che ruota intorno al business delle scommesse e le sue conseguenze sociali.