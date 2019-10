Ama | si dimette consiglio di amministrazione | avventura conclusa dopo circa 100 giorni

Fonte : romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2019) Roma–un centinaio didal suo insediamento, si e’ dimesso ildidi Ama composto dalla presidente Luisa Melara, dall’ad Paolo Longoni e dal consigliere Massimo Ranieri. Alla base della decisione lo scontro col Comune di Roma, socio unico della municipalizzata, sul progetto di bilancio 2017. Mercoledì scorso,diversi incontri tra le parti, il dg di Roma Capitale e direttore del dipartimento Partecipate, Franco Giampaoletti, aveva mandato una lettera agli amministratori avvisando che il bilancio non poteva essere approvato per via di un “elemento ostativo” e cioè l’iscrizione della partita dei ‘soliti’ 18,3 milioni di crediti (vantati da Ama verso il Comune) per i servizi funebri e cimiteriali. Come il vecchio cda presieduto da Lorenzo Bagnacani, rimosso i primi di febbraio dalla sindaca Raggi anche in quel caso a valle di un duro scontro sul ...

