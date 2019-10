Al Wired Next Fest 2019 di Firenze oltre 60mila partecipanti

Nnenna Nwakanma al Wired Next Fest : “Internet deve diventare un diritto fondamentale dell’umanità” : Al Wired Next Fest si guarda al web da tutte le possibili prospettive. E un punto di vista senz’altro poco raccontato è quello dell’Africa: un continente che corrisponde a un quinto delle terre emerse e ospita 1,3 miliardi di persone, ma che si sta connettendo alla rete molto, troppo lentamente. Un tema su cui sta lavorando la World Wide Web Foundation di Tim Berners-Lee, che attraverso il lavoro di persone come la policy director ...

Tutte le foto del Wired Next Fest 2019 di Firenze : I grandi protagonisti del cinema, dell’attualità, del giornalismo e della rilessione sulla tecnologia, italiani e internazionali, sono a Firenze, per la quarta edizione del Wired Next Fest. Un’edizione dedicata alle persone, un tema trasversale che quindi ci vede tutti al centro del dibattito. Tra gli ospiti più attesi, il filosofo James Williams, il senatore Matteo Renzi, il giornalista Tito Stagno, i Subsonica, Beatrice Venezi, ...

Il futuro della serie tv Rai al Wired Next Fest con Volevo fare la rockstar : Ospiti del Wired Next Fest di Firenze 2019, la direttrice di Rai Fiction Eleonora Andreatta e le attrici Valentina Bellè e Angela Finocchiaro hanno incontrato il pubblico per parlare di Volevo fare la rockstar, nuova serie di Rai Fiction e di Pepito, prossimamente in onda su Rai2 e disponibile su Raiplay. “Sono davvero felice di aver interpretato Olivia, la protagonista di Volevo fare la rockstar“, ha detto Valentina Bellè. ...

Achille Lauro al Wired Next Fest : “Sono uno scrittore bohèmien - ma in realtà le etichette non esistono” : (foto: Frank Russo) Il 2019 è stato il suo anno: Achille Lauro ha partecipato al Festival di Sanremo sorprendendo tutti con il brano Rolls Royce e poi ha pubblicato 1969, un album accompagnato da un cambio di sonorità e di estetica che l’hanno confermato come uno degli artisti più eclettici e sperimentali della giovane scena italiana, trascendendo il rap e la trap che l’avevano reso noto in precedenza: “Non esiste più nulla, i ...

Achille Lauro al Wired Next Fest annuncia il suo nuovo lavoro e il ritorno in Siae : “Ho appena annunciato il mio nuovo lavoro” dichiara Achille Lauro al termine dello speech Caos creativo tenuto oggi durante l’edizione fiorentina del Wired Next Fest. “Dal 1969 passiamo al 1990, stiamo viaggiando nelle epoche. Sono molto contento, perché prima ci eravamo ispirati ai monumenti della musica mondiale, e ora siamo passati alle vecchie nostalgie. Aspettatevi la fine del mondo”. Il musicista prosegue: “per me che sono un autore, che ...

Francesca Rossi al Wired Next Fest : “Anche le macchine devono seguire codici deontologici e di condotta” : (foto: Selene Maestri, Franco Russo, Zoe Vincenti) Possiamo fidarci dell’intelligenza artificiale? È questa la domanda centrale a cui, sul palco del Wired Next Fest di Firenze, ha cercato di dare risposta Francesca Rossi, scienziata nel campo dell’intelligenza artificiale e global leader dell’Ibm per l’etica dell’Ai. Un tema articolato e complesso, che spazia dal modo in cui le macchine vengono programmate agli eventuali ...

I ritratti dei protagonisti del Wired Next Fest 2019 di Firenze : Anche quest’anno sono numerosissimi gli ospiti che si alternano sui palchi del Wired Next Fest 2019 a Firenze: da Tito Stagno a Matteo Renzi, da Beatrice Venezi a Brunello Cucinelli, dal cast di Romolo+Giuly a Jonathan Symmonds, l’animatore dei draghi di Game of Thrones. E poi, fra i tanti, ancora Carlo Conti, Silvio Orlando, Licia Troisi, Daniela Collu, Camihawke, Giacomo Papi, Michela Andreozzi, Angela Finocchiaro, Mark ...

La diretta del Wired Next Fest di Firenze : Clicca qui o sull’immagine per lo streaming Secondo e ultimo giorno dell’edizione 2019 del Wired Next Fest di Firenze, con tantissimi protagonisti ed emozioni da vivere a Palazzo Vecchio. Una giornata tutta da vivere con Cristiano Godano, Silvio Orlando, Achille Lauro, Nenna Nwakanma, Greta Menchi, Jonathan Symmonds e Roberto Vittori. Il programma della domenica spazia tra i temi, con un particolare occhio di riguardo al mondo ...

Ecco cosa venire a vedere oggi al Wired Next Fest 2019 di Firenze : Secondo e ultimo giorno dell’edizione 2019 del Wired Next Fest di Firenze, con tantissimi protagonisti ed emozioni da vivere a Palazzo Vecchio. Una giornata tutta da vivere con Cristiano Godano, Silvio Orlando, Achille Lauro, Nenna Nwakanma, Greta Menchi, Jonathan Symmonds e Roberto Vittori. Il programma della domenica spazia tra i temi, con un particolare occhio di riguardo al mondo delle grandi produzioni seriali internazionali, della ...

Le foto della musica del Wired Next Fest 2019 di Firenze : L’edizione 2019 del Wired Next Fest a Firenze si è aperta ufficialmente con una serata di parole e musica. A salire per prima sul palco del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio è stata Malika Ayane, a parlare della sua recente esperienza di giudice di X Factor 13 ma soprattutto a proporre speciali versioni acustiche dei suoi più grandi successi. A seguire si sono esibiti i Selton, band che mixa le loro origini brasiliane e sonorità ...

Fabrizio Salini al Wired Next Fest : “Servizio pubblico in Rai è raccontare la complessità del presente” : (foto: Frank Russo) È dal 1997 che Fabrizio Salini lavora a vari livelli nella televisione italiana: si è occupato di realtà molte diverse fra loro, come Telemontecarlo, Fox Kids, Multithematiques, Sky Cinema, Fox Italia, Discovery e La7. Dopo una parentesi nella società di produzione tv Stand by Me, nel luglio 2018 è stato nominato amministratore delegato della Rai, arrivando dunque all’apice di una parabola che l’ha visto ...

Matteo Renzi al Wired Next Fest : “Sì all’Iva differenziata sui pagamenti digitali” : Matteo Renzi al Wired Next Fest (foto: Franco Russo) “Ridurre l’Iva a chi paga i contanti? Il principio è giusto, ma dobbiamo, per legge, cancellare le commissioni e i costi. Altrimenti diventa un business per i soliti noti”. Così dal palco del Wired Next Fest di Firenze Matteo Renzi, senatore e leader del nascente partito Italia Viva, commentando la proposta del ministero dell’Economia Roberto Gualtieri. Altro tema di attualità, il ...

James Williams al Wired Next Fest : “Serve un movimento ambientalista per ripulire internet” : James Williams al Wired Next Fest (foto Franco Russo) “Abbiamo bisogno di un movimento simile a quello ambientalista, che vent’anni fa ha lottato per ripulire i fiumi”. Il fiume da ripulire, secondo il filosofo James Williams ospite sul palco del Wired Next Fest di Firenze, è quello enorme dell’informazione che si muove in rete. A inquinarlo sono le aziende che catalizzano la nostra attenzione, “un bene tanto più scarso quanto più è ...

Tutte le foto del Wired Next Fest 2019 a Firenze : I grandi protagonisti del cinema, dell’attualità, del giornalismo e della rilessione sulla tecnologia, italiani e internazionali, sono a Firenze, per la quarta edizione del Wired Next Fest. Un’edizione dedicata alle persone, un tema trasversale che quindi ci vede tutti al centro del dibattito. Ecco le foto dalla prima giornata di eventi e panel: tra gli ospiti più attesi, il filosofo James Williams, il senatore Matteo Renzi, il ...