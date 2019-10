Al via il Festival delle città Ospiti Virginia Raggi e Nicola Zingaretti

FiumicinoFilmFestival - Gerini star : per me il viaggio è la vita : Claudia Gerini è stata tra le protagoniste del FiumicinoFilmFestival, inaugurando la seconda edizione della rassegna cinematografica di Fiumicino. L'attrice è stata premiata dal direttore Giampietro Preziosa, dal regista e direttore artistico Marco Simon Puccioni e dal sindaco di Fiumicino Esterino Montino con il "Premio Leonardo Da Vinci", destinato ad artisti che per esperienze differenti si sono avventurati in viaggi alla ricerca di nuove ...

A Rovigo e dintorni l'arte nelle strade : al via la settima edizione del festival DeltArte : Dopo le parole di Greta Thumberg all'assemblea generale delle Nazioni Unite, dopo che oggi milioni di giovani hanno riempito le piazze in tante città del globo, dopo che si è conclusosi il festival Opera Prima a Rovigo, i paesi intorno al capoluogo si stanno preparando alla settima edizione del festival DeltArte. Quest'anno il festival avrà come focus di riferimento la salvaguardia dell'ambiente e per le strade artisti dipingeranno muri, ...

Lecce : a San Donato il via alla prima edizione del Children Jazz Festival : Un Festival Jazz molto atteso nella città di San Donato, il Festival denominato Children Jazz Festival, la musica è un gioco da bambini, cerca la collaborazione dei cittadini di San Donato di Lecce, tra musica Jazz, incontri formativi, beneficenza e tanto altro. Sarà inoltre un'occasione che farà interagire tra loro grandi maestri, grandi artisti, cittadini, campioni di calcio, scuole di musica, conservatori, associazioni, istituzioni e ...

Censura Saviano. Festival Incontro - Franceschini a Biondi "No a pressioni e interferenze politiche" : L'Aquila - "La invito a porre in essere tutti gli atti volti ad assicurare lo svolgimento del Festival secondo il programma previsto che, come ho già ribadito nei giorni scorsi e alla luce di quanto sopra illustrato, non può né deve essere oggetto di alcuna pressione e interferenza politica". Si conclude così la lettera che il ministro della cultura Franceschini ha inviato al sindaco de L'Aquila Pierluigi ...

Teatro India - al via la XIII Edizione del Festival Contaminazioni : Al via dal 23 al 29 settembre, al Teatro India di Roma, la XIII Edizione di Contaminazioni, il Festival autogestito dagli allievi dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico. Anche quest’anno il comitato organizzativo ha posto al centro della sua riflessione i molteplici significati del termine “contaminazione”, nell’accezione di “fondere”, come suggerisce l’immagine scelta per il logo: due corpi, macchie di colore che partendo ...

L’Aquila - sindaco Biondi : “Su Festival Incontri mi accusano di censura. Saviano e Zerocalcare non li voglio - città non merita queste cose” : Ospite della kermesse di Atreju, il sindaco de L’Aquila Pierluigi Biondi è tornato sulla polemica sul Festival Incontri e sull’esclusione di Roberto Saviano e Zerocalcare dalla lista degli ospiti (esclusione chiesta dallo stesso Comune). “Sono stato accusato di censura – ha detto il sindaco di Fratelli d’Italia dal palco – solo perché ho chiesto a una tizia di non spendere 700mila euro per fare una carnevalata ...

Al via il bando a iscrizione gratuita dell’Aqua Film Festival : Si tiene a Roma, il 26, 27, 28 marzo 2020 la quinta edizione dell’Aqua Film Festival, rassegna internazionale che vuole rappresentare, con lo strumento cinematografico e di documentazione, lo straordinario mondo dell’acqua nei suoi diversi valori e funzioni di utilizzo, per scoprire nuovi talenti cinematografici e nel campo dell’audiovisivo. Direttore Artistico e fondatrice del Festival è Eleonora Vallone – pittrice, stilista, ...

Al via Sanremo Giovani e la selezione delle Nuove Proposte del Festival 2020 : Parte ufficialmente la selezione delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020. Le etichette discografiche possono inviare la domanda di partecipazione dei loro artisti entro le ore 18.00 del 16 ottobre, attraverso l'apposita pagina disponibile sul sito della Rai. Le Nuove Proposte di Sanremo Giovani 2020 saranno 5 che si sfideranno nel corso del Festival in diretta su Rai1. Per la selezione delle canzoni e degli artisti, il direttore ...

via al festival abusivo pro-ong : soldi (in nero) per i clandestini : Anche quest’anno, puntualissima, torna la "Abba cup": una tre giorni di cene multietniche, tornei, concerti, stand che per questa edizioni saranno dedicati alla ong Mediterannea impegnata a raccogliere clandestini in mare da portare in Italia. Nessun permesso, ma il Comune di Sala lascia fare Eugenia Fiore ong mediterranea centri sociali ...

Natura e cultura : al via il Festival di Lampedusa 2019 - il programma degli eventi : Pensato come una grande occasione di scambio interculturale, rivolto a tutti i tipi di pubblico e incentrato sulle tradizioni che vivono nel cuore del Mediterraneo: il programma eventi del “Festival di Lampedusa 2019” riflette in concreto la filosofia dell’evento: «il rispetto e il supporto dei diritti dell’uomo, della Natura, dell’arte e della cultura», fortemente ribadito dai suoi giovani promotori riuniti nell’Associazione Lampaethusa. Tre ...

Milano - viaggio nel bunker della fabbrica Breda aperto per il Festival della Biodiversità : “Ospitava i caccia tedeschi - così gli inglesi la bombardarono” : Non appena si scendono i ripidi scalini si rimane sospesi in un limbo d’incredulità e non perché l’atrio sia ricoperto da tappeti rossi ma per l’ambiente angusto, martoriato da impronte di cemento armato. A parte qualche panchina di legno addossata alle pareti, il bunker sotterraneo della fabbrica di Breda, aperto in occasione del Festival della Biodiversità dal 12 al 24 settembre, è completamente spoglio. A rendere il clima ...

L’Aquila - polemica sul festival : il sindaco contro la presenza di Saviano e Zerocalcare : La direttrice artistica del festival degli Incontri parla di "censura politica sugli indirizzi culturali". Il sindaco: "Non...

Carlo Cracco - al via lunedì 16 il suo programma su RaiDue : “Poi scomparirò dalla tv? Volevo condurre il Festival di Sanremo ma…” : Ai nastri di partenza “Nella mia cucina – Una ricetta con Cracco”, in onda su Rai Due da lunedì 16 settembre alle ore 19:40 mentre il sabato alle 14 andrà in onda una versione di 60 minuti con “Il meglio della settimana”. Il live cooking sarà condotto dall’ex volto storico di “MasterChef Italia” Carlo Cracco e dalla web creator Camihawke. Lo chef accoglierà un ospite nella sua cucina. Il cuoco amatoriale del giorno e lo Chef realizzeranno ...

Festival dell’Aquila 2019 : Saviano escluso da organizzatori. Le polemiche : Festival dell’Aquila 2019: Saviano escluso da organizzatori. Le polemiche Nel decennale del terremoto che sconvolse L’Aquila, si è sollevato un vespaio di polemiche su uno dei Festival più attesi dell’anno. Finanziato dal Mibac con circa 700.000 euro. La gestione dell’evento è affidata alla Sinfonica abruzzese. La direttrice artistica Silvia Barbagallo – principale responsabile dell’organizzazione del ...