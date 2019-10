Action Cam GoPro | le migliori da comprare

Generali : lancia il primo Action Camp sulle nuove tecnologie digitali : Venezia, 24 set. (AdnKronos) - Automation, big data, intelligenza artificiale e assistenti vocali: Generali Italia lancia il primo Corporate BootCamp – Generali Action Camp per innovare i propri servizi e accelerare sulla strategia “Partner di Vita”. Al via oggi la maratona non stop di 48 ore per tr

Intelligenza artificiale - call to Action e tv : come cambia la pubblicità su YouTube : YouTube(Photo by Carsten Rehder/picture alliance via Getty Images) Fare pubblicità tramite video su Google diventa ancora più semplice grazie ai nuovi strumenti presentati da Big G alla Advertising Week di New York, evento dedicato al mondo dei media. Finora gli spot potevano essere bumper da 6 secondi, annunci ignorabili grazie al tasto “skip” o pubblicità che non si possono saltare, secondo il gusto dell’inserzionista. Ora Google affida ...

Intelligenza artificiale - call to Action e tv : come cambia la pubblicità su Youtube : Youtube(Photo by Carsten Rehder/picture alliance via Getty Images) Fare pubblicità tramite video su Google diventa ancora più semplice grazie ai nuovi strumenti presentati da Big G alla Advertising Week di New York, evento dedicato al mondo dei media. Finora gli spot potevano essere bumper da 6 secondi, annunci ignorabili grazie al tasto “skip” o pubblicità che non si possono saltare, secondo il gusto dell’inserzionista. Ora Google affida ...

Al via domani a New York il Climate Action Summit - strategie concrete contro i cambiamenti climatici : Al via domani a New York il Climate Action Summit, il vertice mondiale convocato dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres: lo scopo è confrontarsi per concordare strategie concrete contro i cambiamenti climatici. Presenzieranno capi di Stato e di governo e vari rappresentanti, tra cui il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. La conferenza è stata preceduta dal vertice dei ...

EZVIZ : Codici Sconto e Offerte su Action Cam e Telecamere.. ma solo per oggi! : Quando si parla di sicurezza, sia nelle nostre case che nel nostro ufficio, bisogna senz’altro menzionare EZVIZ, un leader del settore tutto italiano che vanta prodotti di alta qualità specialmente nel campo delle Action Came leggi di più...

Action Cam Yi : le migliori da comprare : Al giorno d’oggi le Action cam Yi sono molto conosciute fra gli appassionati e sempre più utenti decidono di acquistarle. In questa guida sempre aggiornata vi mostreremo in che modo le migliori Action cam Yi leggi di più...

Esce oggi 21 agosto in Italia 'Il Re Leone' live-Action - già campione d'incassi in America : Era il 15 giugno del 1994 quando uscì al cinema "Il Re Leone", indimenticabile classico Disney, vincitore di due premi Oscar e passato alla storia anche per la bellissima colonna sonora firmata da Elton John e Tim Rice. A 25 anni di distanza dal suo debutto sul grande schermo, il leoncino Simba torna a far parlare di sé. Esce oggi, 21 agosto, in Italia, il remake live-action, anche se la pellicola ha già esordito in America circa un mese fa tra ...

Motorola One Action - arriva lo smartphone con “Action cam” grandangolare a 117° : Motorola ha lanciato oggi sul mercato il Motorola One Action, un nuovo smartphone della famiglia One caratterizzato dalla presenza di una cam grandangolare a 117° utilizzabile per registrare video orizzontali pur mantenendo in verticale lo smartphone. Scheda tecnica molto simile al Motorola One Vision presentato alcuni mesi fa, troviamo infatti anche sul’One Action il display “Cinemavision” da 6,3″ FullHD+ a 21:9 con ...

Motorola One Action è ufficiale in Italia : Android One e tripla fotocamera posteriore con Action camera : Motorola One Action arriva ufficialmente in Italia: è uno smartphone Android One di fascia medio-bassa che si crede una Action camera. L'articolo Motorola One Action è ufficiale in Italia: Android One e tripla fotocamera posteriore con Action camera proviene da TuttoAndroid.

ActionDash 4.0 consente di pianificare la modalità focus in modo che si attivi automaticamente : ActionDash aggiunge la pianificazione della modalità focus che permette di specificare quando si desidera che la funzionalità si attivi automaticamente, quindi non è più necessario attivarla manualmente. Ad esempio, è possibile pianificare la modalità focus in modo che sia attiva durante le mattine dei giorni feriali per impedire ai feed dei social di distrarci riducendo la produttività, oppure si può programmare l'attivazione della modalità ...