WTA Pechino – Sprofondo Halep | Alexandrova la stende all’esordio

Fonte : sportfair

(Di lunedì 30 settembre 2019) Simonaeliminatanel WTA di: continua il momento negativo della romena eliminata daIl momento negativo di Simonacontinua. Dopo il successo di Wimbledon la tennista romena non è riuscita a mantenersi a buoni livelli, scivolando alla 5ª posizione WTA e collezionando diverse sconfitte. Escluso il terzo turno raggiunto a Toronto,non è riuscita a giocare più di 2 match in nessuno dei tornei successivi (Cincinnati, US Open e Wuhan). Trend negativo confermatosi anche asul cemento cineseè stata sconfitta nettamente da Ekaterinacon il punteggio di 2-6 / 3-6. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per iOS >> Per Android L'articolo WTAlaSPORTFAIR.

StadioSport : Tennis, WTA Pechino: esordio positivo per Svitolina ed Osaka, passa al terzo anche Venus Williams -… - pierfed : @turborovescio Wta di Pechino, una cinese in campo, perde, tifoso (penso cinese) supporta l'avversaria (Kerber) per… - stefanocalzol : WTA PREMIER , PECHINO : DEBUTTO VINCENTE PER SIMONA HALEP , NAOMI OSAKA E ANGELIQUE KERBER , SUBITO ELIMINATE GARBI… -