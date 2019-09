Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019), 30 set. (AdnKronos) - Un violentoè divampato poco prima delle 14,30 in undi un condominio di viale Milano adelun residente portandolo giù con l’autoscala. Le fiamme hanno interessato l’abitazione al quarto piano dello stabile con lingu

TV7Benevento : Vicenza: incendio in appartamento, vigili del fuoco salvano un uomo... - corriereveneto : #vicenza Fiamme e paura in viale Milano: persona salvata in extremis dall'incendio del quarto piano di un palazzo.… - TgrRai : RT @TgrVeneto: #Vicenza: in fiamme un appartamento. I @vvfveneto salvano l'inquilino. L'incendio nel primo pomeriggio in un condominio di v… -