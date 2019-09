“Uomini e Donne” | Tina contro Gemma | “Sei un donnetta da due soldi”

Fonte : newscronaca.myblog

(Di lunedì 30 settembre 2019) Puntata movimentata, quella di oggi del Trono Over a “Uomini e Donne”:è infatti stata bersagliata su due fronti, da un lato l’immancabileche mal sopporta i discorsi della dama torinese alla fine di ogni messa in onda, dall’altro invece si sono levate voci dal parterre femminile. In particolare quella di Barbara De Santi. Tutto nasce dalla famosa sfilata durante la qualeha voluto imitare Marilyn Monroe. Una messa in scena che Barbara ha commentato sottolineando il fatto che l’attrice “è stata una donna che andava da un letto all’altro: volevi – ha poi chiesto direttamente a– far vedere quell’altra parte di te?”. A rincarare la dose è anche intervenuta, che ha giudicato la dama “una scema, una cre, una”, infastidendola. Una puntata infuocata che ha visto anche l’intervento di Maria De ...

MSF_ITALIA : AGGIORNAMENTO incendio #Moria: stamattina i nostri operatori stanno assistendo uomini, donne e bambini coinvolti ne… - bimbodigemma : RT @Mary73007448: @CamillaMignano1 @ohiohimarta @Adele86381125 @EricaPiamonte3 Un opportunità a @bimbodigemma non gliela vogliamo dá? ma an… - mounds_shame : RT @Mary73007448: @CamillaMignano1 @ohiohimarta @Adele86381125 @EricaPiamonte3 Un opportunità a @bimbodigemma non gliela vogliamo dá? ma an… -