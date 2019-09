La bomba di Sundas per la Fiorentina | “Commisso | ti porto Messi a Firenze”

Le notizie del giorno – La bomba di Sundas sulla Roma - il Liverpool senza portieri - il gol pazzesco di Diaz : LA bomba DI Sundas – Difficile, puro fantacalcio. Eppure fa parlare di sé. Paulo Fonseca non sarebbe entrato nel cuore dei tifosi della Roma , a dirlo è il procuratore sportivo Alessio Sundas , che avrebbe ricevuto – a detta sua – numerosi messaggi tifosi Roma nisti che non apprezzano il tecnico portoghese. E così, lancia la bomba : il neo allenatore giallorosso potrebbe saltare. Quasi (IL NOME DEL POSSIBILE SOSTITUTO) Liverpool senza ...

Roma - la clamorosa bomba di Sundas : Fonseca potrebbe saltare - non piace ai tifosi. Ecco il sostituto… : Difficile, puro fantacalcio. Eppure fa parlare di sé. Paulo Fonseca non sarebbe entrato nel cuore dei tifosi della Roma, a dirlo è il procuratore sportivo Alessio Sundas, che avrebbe ricevuto – a detta sua – numerosi messaggi tifosi Romanisti che non apprezzano il tecnico portoghese. E così, lancia la bomba: il neo allenatore giallorosso potrebbe saltare. Quasi impossibile da pensare, così come che avvenga. Ma Sundas parla ...