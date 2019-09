Il suo cane lo lecca | contrae infezione e perde braccia | gambe e parte del naso

Scambia il suo cane per ricevere il nuovo iPhone 11 - l’amico gli scrive : “Che idiota” : Ha barattato il suo golden retriever in cambio di un cellulare di ultima generazione, raccontando poi tutto ad un amico su Whatsapp. Conversazione che è finita in rete ed è diventata virale. Non sono mancati gli insulti nei confronti dell'autore della deprecabile compravendita.Continua a leggere

Troupe della BBC vuol far vedere gli effetti devasti della droga - dà da mangiare delle dosi di crack a un cane che all’improvviso attacca e sbrana il suo padrone : Scene terribili e molto violente quelle che hanno dovuto riprendere le telecamere della BBC. Una Troupe della famosa emittente televisiva ha deciso di fare un esperimento su un cane. La Troupe prima ha trovato l’accordo con il padrone del cane, poi ha fatto mangiare all’animale, un bull terrier, massicce dosi di crack. La reazione del cane è stata terrificante. L’animale, in un attimo, ha attaccato e sbranato il suo padrone. La ...

Donna si licenzia dal lavoro per cercare il suo cane scomparso nel bosco : Cosa faresti se all’improvviso, tornando a casa, non trovassi più il tuo amato cane? In molti attaccano appelli con la foto dell’animale sui pali nella luce, pregando chiunque lo trovi di riportarlo a casa. Altri telefonano subito ai canili della città. Poi ci sono Carole e Verne King, che hanno deciso di licenziarsi dal lavoro per dedicarsi totalmente alla ricerca di Katie, il loro border collie. Tutto comincia quando i due coniugi, ...

Pitbull azzanna padrone e uccide il suo cane : Un uomo e il suo cane sono stati azzannati da un Pitbull. La vittima è Germano Fradegrada, consigliere comunale della città di Tavazzano (Lodi) dove è avvenuta l'aggressione. Il suo meticcio, Pippo, è morto durante il brutale assalto. Stando a quanto si apprende dalle colonne del Corriere della Sera, l'uomo era a spasso con il suo cane quando un Pitbull Terrier sarebbe sfuggito al controllo della padrona per attaccarlo. A farne le spese non solo ...

Appende il suo cane ai fili del bucato - scatta una foto e la posta in rete : Un ragazzo filippino , Jerzon Senador aveva un cane. Un giorno lo ha appeso ai fili del bucato, gli ha scattato una foto in quello stato e poi l’ha postata in rete, pensando chissà che reazioni avrebbe suscitato. Strano che non si aspettava proprio quelle che ci sono state. Infatti, come era prevedibile, le reazioni sono state tantissimi e tutte di sdegno. La condotta de ragazzo è stata terribile e riprovevole e certamente non è ...

Bari uomo scaraventa nel fossato del castello Svevo il suo cane poi si allontana - l’animale dopo il volo di 5 metri è salvo per miracolo : Un cane di 2 anni e mezzo è stato abbandonato in un modo brutale dal suo padrone. Il grosso cane, dal peso di 25 chili, è stato scaraventato da unuomo nel fossato del castello Svevo in pieno centro a Bari. L’uomo poi si è allontanato velocemente. Il cane, dopo il volo di 5 metri, si è rialzato ma è apparso subito frastornato e impaurito. Sul posto sono intervenuti i volontari del canile sanitario comunale che sono riusciti a portare ...

Il suo cucciolo di cane non vuole fare il bagno - lei decide di fargli fare una fine orribile : Un’insegnante di scuola elementare di Lakeview, un quartiere di Chicago negli Stati Uniti d’America è stata l’artefice di un gesto orribile. La donna che si chiama Derek Ferro ha avuto un raptus di ira e ha picchiato a morte il suo cucciolo di cane di solo 14 mesi. La donna è stata condannata dai giudici americani a pagare una sanzione di 200 mila dollari e le è stato imposto il divieto di possedere cani per tutta la ...

Chieti - accoltellata da stalker - donna viene salvata dal suo cane : Federico Garau L'animale della 33enne è saltato addosso all'albanese, riuscendo a ferirlo agli arti ed al volto: la donna è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Chieti, ma dovrebbe essere fuori pericolo Ha potuto trovare scampo dalla furia dell'aggressore grazie al provvidenziale intervento del suo cane la donna moldava di 33 anni residente a Francavilla al Mare (Chieti) che ora si trova ricoverata in ospedale in gravi ...

Nadia Toffa l’ultimo post il 1 luglio con il suo cane Totò e il messaggio commovente de Le Iene «Chi ha vissuto come te non perde mai» : L'addio de Le Iene a Nadia Toffa, il suo ultimo post il 1 luglio «Io e Totò unite contro l'afa» Nadia Toffa ci ha lasciato questa mattina all’età di 40 anni compiuti soltanto lo scorso 10 giugno. ...

La Prova del Cuoco - Elisa Isoardi porta il suo cane in tv e svela : “Mi ha salvato” : Elisa Isoardi annuncia grandi novità alla Prova del Cuoco con l’ingresso in trasmissione del suo cagnolino Zenit. La conduttrice si sta godendo le vacanze estive, pronta a ripartire alla grande a settembre quando dovrà affrontare tante nuove sfide. Non solo la guida del programma culinario ereditato dalla Clerici, ma anche la partecipazione a Ballando con Le Stelle. Dopo un periodo difficile dal punto di vista sentimentale, segnato dalla ...