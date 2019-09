Il Castello di Titignano in Umbria è luogo ideale per l’Astroturismo

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019) Tra il verde ed i campi coltivati dell’, sul Lago di Corbara, c’è un borgo medievale pieno di fascino in cui è possibile tornare ad ammirare le stelle e la Via Lattea: ildi, ad Orvieto in provincia di Terni, ottiene la Certificazione di Qualità “​I cieli più belli d’Italia​” da parte di Astronomitaly​ ​-​ ​La​ ​Rete​ ​del​ ​Turismo​ ​Astronomico. La destinazione umbra – meta scelta per trascorrere vacanze all’insegna di benessere, relax e divertimento, ma anche per celebrare cerimonie in un contesto unico – si distingue ora come uno dei luoghi migliori d’Italia in cui osservare il firmamento e vivere emozioni sotto il cielo stellato. Ildiha ottenuto infatti il massimo riconoscimento della Certificazione “I cieli più belli d’Italia” – livello GOLD, conferito dal team di Astronomitaly dopo averne valutato la qualità “astroturistica”. La ...

