Ghiacciaio Monte Bianco a rischio crollo | parte frontale accelera lo

Allerta Ghiacciaio sul massiccio del Monte Bianco : un blocco frontale potrebbe crollare nei prossimi giorni : Un blocco frontale del ghiacciaio Planpincieux di circa 27mila metri cubi, pari a più del 10% del totale, ha accelerato la propria velocità di slittamento fino a 60 cm al giorno, mentre la parte retrostante continua a muoversi di circa 30-35 cm: lo hanno rilevato i sistemi di monitoraggio, secondo quanto ha riferito all’ANSA Raffaele Rocco, capo del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio della Regione Valle ...

Ghiacciaio a rischio crollo sul massiccio del Monte Bianco : “Situazione sotto controllo” : Palazzo Chigi è in contatto costante con la Regione Valle d’Aosta per avere informazioni in merito all’allerta per il Ghiacciaio di Planpincieux, sul massiccio del Monte Bianco. Dal presidente Antonio Fosson sono giunte rassicurazioni rispetto al fatto che la situazione è sotto controllo e costantemente monitorata dagli organismi competenti. Non ci sono, dunque, particolari rischi. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si ...

Monte Bianco - a processo per abuso edilizio l’unico sfollato dopo l’allerta per il rischio crollo del Ghiacciaio. Ma il reato è prescritto : abuso edilizio per “aver svolto lavori senza titolo in un immobile sgomberato in una zona inedificabile, a massimo rischio di frane e inondazioni e sottoposta a vincolo paesaggistico”. È il motivo per il quale l’unico sfollato della Val Ferret dopo l’allerta per il rischio crollo del ghiacciaio Planpinciuex, sul Monte Bianco, questa mattina è finito a processo davanti al giudice monocratico di Aosta che ha deciso però di ...

A processo l'unico sfollato dopo l'allerta per il Ghiacciaio sul Monte Bianco : "Ha costruito in una zona non edificabile" : È finito a processo per abuso edilizio l’unico sfollato residente nella Val Ferret a seguito dell’allerta per il ghiacciaio Planpincieux sul Monte Bianco. Marco Busanelli, immobiliarista di 46 anni originario di Genova, è stato prosciolto per prescrizione dal giudice monocratico di Aosta.Per la procura aveva svolto lavori senza titolo edilizio nell’immobile sgomberato, in “zona inedificabile, a massimo ...

Monte Bianco - rischio crolli da Ghiacciaio : nuova ordinanza in vigore a Courmayeur - misure di Protezione Civile : Il sindaco di Courmayeur ha firmato una nuova ordinanza sulle misure di Protezione Civile legate al potenziale rischio legato al ghiacciaio Planpincieux. Le nuove misure, che tengono conto di quelle già attivate nei giorni scorsi, inseriscono nuove indicazioni rispetto all’apertura della strada interpoderale Montitaz/Planpincieux. In particolare la nuova ordinanza, a partire dalle ore 9 di oggi, conferma: il divieto d’accesso ...

Monte Bianco - abita nella casa più vicina al Ghiacciaio pericolante : “Viviamo come terremotati” : L’albergatore Ludovico Colombati e famiglia risiedono in una baita al margine esterno di Planpincieux, il ghiacciaio pericolante del Monte Bianco. "Potrei dire che viviamo come in trincea, ma siamo abituati: qui il cambiamento climatico lo vediamo tutti i giorni”.Continua a leggere

Gli esperti : «Il Ghiacciaio del Monte Bianco non è il solo a rischio» : Il caso del ghiacciaio Planpincieux, sul Monte Bianco, che rischia di crollare, non è l’unico in Italia. Ad allarmi come questo dovremo abituarci. Lo conferma Fabrizio De Blasi, ricercatore dell’Istituto Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che studia la storia e l’evoluzione dei ghiacciai italiani con il progetto Ice Memory. «Già nel corso dell’estate altri ghiacciai sommitali avevano dato segnali di ...

Monte Bianco - dati choc dal radar. «Il Ghiacciaio scivola 35 cm al giorno» : Da martedì ad oggi si sono registrati due piccoli crolli dal ghiaccio Planpincieux del Monte Bianco, per un totale di 2.500 metri cubi di materiale, pari all'1% della massa complessiva. Lo...

Scioglimento del Ghiacciaio sul Monte Bianco : radar per sorvegliare il Planpincieux : Installato un nuovo sistema di monitoraggio: «Il ghiacciaio si sposta 35 centimetri al giorno». Chiuse le strade di accesso ed evacuata parte della val Ferret

Monte Bianco - in volo sul Ghiacciaio di Planpincieux. Iniziata installazione del radar : 250mila metri cubi in bilico sulla Val Ferret : Sono iniziate oggi le operazioni di installazione del radar per il monitoraggio del ghiacciaio di Planpincieux, sul massiccio del Monte Bianco, che rischia di crollare sulla Val Ferret. Trasportato in elicottero a Courmayeur, i tecnici della Regione Valle d’Aosta stanno ora effettuando le operazioni preliminari per il posizionamento vero e proprio. Si tratta di una tecnologia, utilizzata già da una decina d’anni per il controllo di alcune frane, ...

Monte Bianco - allerta Ghiacciaio Planpincieux : “Già sciolti 2.500 m³ - scivola decine di cm al giorno” : Per monitorare la situazione è stato installato un radar che sorveglierà in tempo reale, 24 ore su 24, la salute del ghiacciaio. Intanto il Ministro dell'Ambiente Costa lancia l'allarme: "Monte Bianco simbolo emergenza", e Legambiente ha in programma tre giorni (da venerdì 27 a domenica 29 settembre) di “veglie funebri per i ghiacciai italiani che stanno scomparendo”.Continua a leggere