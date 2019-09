Bimbi e cuccioli insieme | gli scatti più teneri mai visti

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 30 settembre 2019) Neonati e animali: il più tenero servizio fotografico mai visto primaNeonati e animali: il più tenero servizio fotografico mai visto primaNeonati e animali: il più tenero servizio fotografico mai visto primaNeonati e animali: il più tenero servizio fotografico mai visto primaNeonati e animali: il più tenero servizio fotografico mai visto primaNeonati e animali: il più tenero servizio fotografico mai visto primaCosa c’è di più tenero che mettere? Nulla, si potrebbe dire. E infatti, questo progetto fotografico realizzato da Sujata Setia, fotografa 35enne che lavora e vive a Londra, è di una dolcezza infinita. L’artista ha immortalato per annidi cani, gatti, anatroccoli e altri animali accoccolatia meravigliosi neonati sorridenti. View this post on Instagram "Hey! He's not a dog. He's my ...

