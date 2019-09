6ix9ine | per TMZ ha rifiutato la protezione per poter guadagnare di più una volta libero

6ix9ine - per TMZ avrebbe rifiutato la protezione testimoni : 'Vuole tornare a fare musica' : La rocambolesca vicenda giudiziaria di Tekashi 6ix9ine continua a far discutere in tutto il mondo. Pochi giorni fa l'indiscrezione secondo cui il rapper – che ha deciso di collaborare con la giustizia per evitare una probabile condanna a 47 anni di carcere – sarebbe potuto entrare a far parte del programma di protezione testimoni, ha riacceso le polemiche. A far discutere anche e sopratutto l'ipotesi paventata da alcuni media americani, secondo ...

6ix9ine ammette abusi e violenze domestiche - ma non verrà perseguito grazie ad un accordo : La vicenda giudiziaria di Tekashi 6ix9ine continua a far discutere in tutto il mondo. Il rapper, vera e propria star internazionale, che su Instagram vanta un seguito di oltre 14 milioni di supporter, è detenuto dal gennaio del 2019 in una prigione federale di New York, la sua città. A far scalpore nelle ultime ore è un dettaglio riportato da alcune note testate americane, come Complex e TMZ, secondo cui il rapper avrebbe ammesso anni di abusi e ...