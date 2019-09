Temptation Island Vip | Anna Pettinelli è a pezzi | l’ultimo video su Stefano Macchi

Anticipazioni Temptation Island Vip quarta puntata : Silvia e Valerio nel letto insieme : Prosegue l'appuntamento con Temptation Island Vip, di cui lunedì 30 settembre andrà in onda la quarta delle sei puntate previste in prima visione assoluta. A guidare il racconto ci sarà Alessia Marcuzzi, la quale anche questa settimana metterà i concorrenti rimasti in gara a 'dura prova' e soprattutto alle prese con nuovi filmati che potrebbero mettere in discussione le loro storie d'amore. Occhi puntati in particolar modo su Silvia, la quale si ...

Temptation Island - spoiler 30 settembre : alta tensione tra Pago e Serena : Lunedì 30 settembre in prima serata su Canale 5, andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island Vip e che segnerà un giro di boa per le coppie ancora in gioco. Le anticipazioni fornite dalle pagine social ufficiali del programma, parlano di una situazione particolarmente delicata per la coppia formata da Serena Enardu e Pago, con quest'ultimo che appare furioso dopo l'ennesimo video della fidanzata. Se il cantante sembra sia ormai arrivato ...

Maria De Filippi litiga con Bisciglia ad Amici : Temptation Island è a rischio? : Amici Celebrities: perché hanno litigato Maria De Filippi e Filippo Bisciglia La seconda puntata di Amici Celebrities è stata all’insegna della polemica e della lite. A battibeccare la conduttrice Maria De Filippi e il concorrente Filippo Bisciglia. Il componente della Squadra Bianca capitanata da Giordana Angi si è lamentato in più di un’occasione di alcune […] L'articolo Maria De Filippi litiga con Bisciglia ad Amici: ...

Giulia Salemi : "Temptation Island? Mai rischierei il mio amore" - : Sandra Rondini L'ex gieffina non parteciperebbe mai a Temptation Island per salvaguardare i suoi sentimenti verso chi ama davvero Intervistata dal settimanale “Spy” la sexy influencer Giulia Salemi ha ribadito il suo grande amore per il piccolo schermo dove viene seguita da milioni di follower. Dopo essere stata una delle protagoniste più chiacchierate di “Pechino Express” e de “Il Grande Fratello Vip” adorerebbe partecipare alla ...

Alex Belli e Delia Duran : nozze dopo Temptation Island Vip? Parla lui : Temptation Island Vip: Alex Belli pronto a sposare Delia Duran? “E’ la donna giusta” Nell’ultima puntata andata in onda di Temptation Island Vip 2019 c’è stato l’ingresso di una nuova coppia: Delia Duran e Alex Belli. Tuttavia solo nella prossima puntata i telespettatori avranno modo di vedere come si comporteranno i due innamorati nel reality show delle tentazioni. Potrebbero farsi tentare dai vari single? ...

Temptation Island - anticipazioni : Silvia molto vicina a Valerio : La quarta puntata di Temptation Island Vip sarà decisiva per le coppie di famosi che si sono avventurati nel viaggio dei sentimenti. Una delle fidanzate potrebbe abbandonare, senza falò di confronto, il programma e Silvia sarà molto vicina a Valerio. Spoiler quarta puntata: una ragazza decide di lasciare il fidanzato senza affrontare il falò La prossima puntata di Temptation Island Vip avrà dei risvolti inaspettati e la situazione all'interno ...

Temptation Island Vip - Andrea Ippoliti si pente : "Chiedo scusa ai miei figli" : Nel docureality di Canale5 Temptation Island Vip, il percorso di Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti è stato breve ma intenso. La showgirl ha infatti deciso di porre fine alla loro avventura prima del tempo, perché disgustata dal comportamento del suo compagno con la giovanissima tentatrice Zoe, d

Pago e Serena - lui è alle corde : a Temptation Island Vip c’è aria d’addio : Pago e Serena, lui è alle corde. A Temptation Island Vip c’è aria d’addio: l’anticipazione Si fa sempre più complicato il percorso di Pago e Serena Enardu a Temptation Island Vip. Già nelle prime tre puntate è emersa una situazione del tutto inaspettata. I due, ai nastri di partenza del reality, si presentavano come una […] L'articolo Pago e Serena, lui è alle corde: a Temptation Island Vip c’è aria d’addio ...

Temptation Island : Jessica piange e Maria bacchetta Andrea - verità su Zarino : Temptation Island: cosa è successo veramente tra Jessica Battistello e Alessandro Zarino? Lei nello studio di UeD spiega i suoi sentimenti per l’ex Andrea Filomena La storia d’amore, finita a Temptation Island, tra Jessica Battistello e Andrea Filomena sta tenendo ancora banco. L’ex coppia ha rivelato grandi novità durante la puntata di Uomini e Donne […] L'articolo Temptation Island: Jessica piange e Maria bacchetta ...

Temptation Island - Pippo Franco rompe il silenzio e gela la fidanzata del figlio : “Con Silvia?” : Temptation Island Vip, il reality show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, sta per giungere alla quarta puntata, che andrà in onda su Canale 5. All’interno del Is Morus relais stanno tantissimi i colpi di scena. Come sempre coppie traballeranno e ci saranno nuovi addii, come rivelano le succose nuove anticipazioni. L’ultima coppia sbarcata in Sardegna Gabriele Franco (il figlio di Pippo) e Silvia Tirado. Ed è proprio a questa coppia che ...

Temptation Island 2019 - Jessica e Andrea : il confronto a Uomini e Donne : Nella puntata di oggi, 27 settembre 2019, in studio sono entrati anche Jessica e Andrea, protagonisti di Temptation Island 2019. I due, al termine dell'esperienza nel programma, hanno deciso di lasciarsi. Ed ecco il loro ingresso in studio, per un confronto successivo a distanza. "Brividi" commenta lui entrando in studio, nel rivedere le immagini. Tra Jessica e il tentatore (che è Alessandro, attuale tronista proprio a Uomini e Donne, ndr) ...

Temptation Island Pippo Franco parla del figlio Gabriele : Pippo Franco è il papà di Gabriele che in questo periodo è in tv con il reality “Temptation Island VIP 2019 “ dove è entrato con la sua fidanzata Silvia Triado con la quale fa coppia da un anno e mettere alla prova il proprio amore non è certo un gioco da ragazzi, soprattutto in televisione non è facile. L’attore parlando del figlio al settimanale “Spy” racconta: ”Non per vanità, e neanche per apparire. Credo che abbia voluto cogliere ...

Temptation Island Vip 2 spoiler 30 settembre : Silvia si lascia coccolare dal suo tentatore : La seconda edizione di Temptation Island Vip 2 sta regalando molte emozioni al pubblico di Canale 5. Lunedì 30 settembre in prime time su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del reality show. Il quarto appuntamento si preannuncia già da ora ricco di colpi di scena. Silvia fidanzata di Gabriele Pippo vivrà dei momenti di complicità con il suo tentatore. Il contatto fisico che avranno Silvia e Valerio non passerà inosservato agli occhi delle ...

Temptation Island Vip - Pippo Franco e la clamorosa rivelazione sulla fidanzata del figlio : Tra i vari partecipanti di Temptation Island Vip c'è il figlio del celebre cabarettista Pippo Franco, Gabriele, il quale ha deciso di partecipare con la fidanzata Silvia Tirado. In questi giorni papà Pippo, in un'intervista alla rivista Spy, ha tuttavia dichiarato di non aver un gran rapporto con la